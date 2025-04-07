В Кремле сообщили о готовности РФ к посредничеству по ядерной сделке Ирана
Россия ведет постоянные консультации с Ираном по различным вопросам, включая ядерную сделку. Об этом 7 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.
Он добавил, что российская сторона намерена и в дальнейшем продолжать контакты с Тегераном по ядерному вопросу, в том числе в ближайшее время.
«Россия готова приложить все усилия, сделать всё возможное, с тем чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков, говоря о возможном посредничестве Москвы в ситуации вокруг Ирана.
2 апреля сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку. В тот же день стало известно, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы ликвидировать угрозу, которую якобы несут его ядерные разработки.
6 апреля агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного иранского чиновника, что исламская республика привела свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне угрозы американского нападения. При этом Тегеран всё еще готов вести опосредованные переговоры с Вашингтоном через Оман для достижения мирного урегулирования.