СМИ сообщили о возможном плане США и Израиля нанести удар по Ирану

США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Об этом 2 апреля сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По данным издания, США и Израиль готовятся к военной операции против Ирана.

«Угрозы военных действий против иранской программы создания ядерного оружия звучали и раньше, но теперь есть явные доказательства того, что на этот раз и США, и Израиль намерены сделать больше, чем просто бряцать оружием», — указано в публикации.

Ранее, 1 апреля, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что военное вмешательство в страну со стороны США не сможет помочь в решении вопроса о ядерной сделке. Согласно его мнению, предыдущие провальные операции США в регионе, на которые было потрачено более $7 трлн, «являются достаточным доказательством» этого.

До этого, 25 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ресурс для дипломатии по ядерной программе Ирана есть. Аракчи, в свою очередь, заявил, что на текущий момент диалога с США по ядерной сделке не наблюдается. По словам главы МИД исламской республики, Тегеран продолжит связи по данному вопросу с Пекином и Москвой.