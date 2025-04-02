Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил обязать банки возвращать украденные деньги в случае взлома приложения
Мир
Нетаньяху сообщил о захвате дополнительной территории в секторе Газа
Мир
В ОБСЕ назвали поджог могилы Федорчака оскорблением памяти журналиста
Мир
РФ и Иран подтвердили курс на поиск переговорных решений по ядерной программе
Мир
Президент Грузии подписал аналогичный американскому закон об иноагентах
Общество
ФАС рекомендовала регионам РФ активнее заключать ценовые соглашения по мясу
Общество
Синоптик спрогнозировал понижение ночных температур на выходных в Москве
Мир
СМИ заявили о потере Японией до 1,75 трлн иен от пошлин США на импортные автомобили
Мир
Адвокат Гуцул заявил о намерении обратиться с жалобой на ее арест в ЕСПЧ
Мир
Актер из «Трех мушкетеров» Алоис Швеглик умер в возрасте 85 лет
Общество
В России могут запустить нацпроект по электроэнергетике
Мир
В Азербайджане признали непригодными более 136 т мясной продукции с Украины
Мир
Еврокомиссар заявил о невозможности ни для одной страны ЕС противостоять РФ в одиночку
Экономика
ЦБ заявил о рисках замедления роста мировой экономики из-за пошлин США
Политика
Россия и Литва прекратили соглашение о таможенном сотрудничестве
Общество
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку
Экономика
Депутат Харченко призвала возвращать родителям 20% от стоимости путевок для детей
Сюжет:

СМИ сообщили о возможном плане США и Израиля нанести удар по Ирану

Daily Mail: США могут планировать удар по Ирану из-за ядерной программы
0
EN
Фото: US CENTCOM via X/Handout via REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Об этом 2 апреля сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По данным издания, США и Израиль готовятся к военной операции против Ирана.

«Угрозы военных действий против иранской программы создания ядерного оружия звучали и раньше, но теперь есть явные доказательства того, что на этот раз и США, и Израиль намерены сделать больше, чем просто бряцать оружием», — указано в публикации.

«Трампу нужно еще раз прочитать историю Ирана»
Посол республики в РФ Казем Джалали — о контактах с Россией по ядерному досье, подходах США к сделке и перспективах заключения соглашения

Ранее, 1 апреля, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что военное вмешательство в страну со стороны США не сможет помочь в решении вопроса о ядерной сделке. Согласно его мнению, предыдущие провальные операции США в регионе, на которые было потрачено более $7 трлн, «являются достаточным доказательством» этого.

До этого, 25 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ресурс для дипломатии по ядерной программе Ирана есть. Аракчи, в свою очередь, заявил, что на текущий момент диалога с США по ядерной сделке не наблюдается. По словам главы МИД исламской республики, Тегеран продолжит связи по данному вопросу с Пекином и Москвой.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025