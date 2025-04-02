В МИД Ирана указали США на неприемлемость военных решений по ядерной сделке
Военное вмешательство в Иран со стороны США не сможет помочь в решении вопроса о ядерной сделке. Об этом 1 апреля Аббас Аракчи сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Дипломатическое взаимодействие работало в прошлом и всё еще может работать. Но всем должно быть ясно, что по определению не существует такого понятия, как «военный вариант», не говоря уже о «военном решении», — заявил он.
Согласно его мнению, предыдущие провальные операции США в регионе, на которые было потрачено более $7 трлн, «являются достаточным доказательством» этого.
Иранский посол в РФ Казем Джалали заявил 27 марта, что страна исключает возможность проведения переговоров по ядерной программе с США, пока Соединенные Штаты не перестанут оказывать давление на Иран. Президент США Дональд Трамп 30 марта пригрозил Ирану бомбардировками при условии, если стороны не подпишут соглашение об отказе Тегерана от разработки ядерного оружия.