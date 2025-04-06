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Reuters узнало о нежелании Ираном прямых переговоров с США по ядерной программе

Reuters: Иран отверг прямые переговоры с США по ядерной программе
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Иран отверг требование США о проведении прямых переговоров по ядерной программе, предупредив соседние страны с американскими военными базами на территории, что они могут оказаться под ударом в случае их вовлечения в конфликт. Об этом 6 апреля сообщило агентство Reuters.

Высокопоставленный иранский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что Иран хочет продолжить непрямые переговоры через Оман, который является давним каналом связи между враждующими сторонами.

«Непрямые переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона в отношении политического решения с Ираном», — поделился он.

По данным агентства, Иран направил уведомления Ираку, Кувейту, ОАЭ, Катару, Турции и Бахрейну, согласно которым любая поддержка нападения США на иранскую сторону будет считаться актом враждебности и иметь «серьезные последствия» для них. Это в том числе касается использования американскими военными их воздушного пространства или территории.

Отмечается, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. При этом Reyters отмечает, что предупреждения президента США Дональда Трампа о возможных военных действиях против Ирана обострили ситуацию в регионе, а опасения по поводу более широкого регионального конфликта встревожили государства вокруг Персидского залива, на долю которого приходится значительная доля мировых поставок нефти.

Другой иранский чиновник отметил, что Тегеран пытается получить большую поддержку от Москвы, однако скептически относится к обязательствам РФ перед своим союзником. По его словам, это «зависит от динамики» отношений между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан 5 апреля заявил, что Тегеран стремится к равноправному диалогу с другими странами и не приемлет сопряженных с угрозами попыток переговоров со стороны Вашингтона. Он также призвал иранский народ к единству, чтобы заставить противников государства задуматься о последствиях их выпадов в адрес страны.

2 апреля сообщалось, что Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Американский лидер уже предупредил Тегеран, что отказ от заключения соглашения приведет к бомбардировкам исламской республики. В тот же день стало известно, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточняется, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила о недопустимости угроз нанесения ударов по ядерной энергетической инфраструктуре Ирана, поскольку они могут привести к необратимым радиологическим и гуманитарным последствиям.

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