США пригрозили Ирану исчезновением еще до сентября при отказе от ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Об этом в среду, 2 апреля, сообщила британская газета Daily Express.

«Соединенные Штаты и их партнеры остаются приверженными региональной безопасности и готовы ответить любому государственному или негосударственному субъекту, стремящемуся расширить или обострить конфликт в регионе», — цитирует газета заявление главного представителя Пентагона Шона Парнелла.

Трамп уже предупредил Иран, что будут бомбардировки, если сделка не будет заключена, и приказал направить на Ближний Восток дополнительные силы, пишет газета.

Ранее в этот день сообщалось, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточняется, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.

До этого, 25 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ресурс для дипломатии по ядерной программе Ирана есть. Глава МИД Ирана АббасАракчи, в свою очередь, заявил, что на текущий момент диалога с США по ядерной сделке не наблюдается. Поего словам, Тегеран продолжит связи по данному вопросу с Пекином и Москвой.