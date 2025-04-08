Аналитик спрогнозировала снижение дефицита бюджета РФ

По результатам первого полугодия 2025 года дефицит бюджета составит около 0,8–0,9%. К концу года он может сократиться до 0,6%, что выглядит более вероятным, или достичь запланированных 0,5%, что является более оптимистичным сценарием. Об этом рассказала «Известиям» 8 апреля ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Рост бюджетных расходов в первые два месяца года чаще всего бывает связан с опережающим финансированием расходов. Правительство авансирует заранее средства для индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат, заранее перечисляет трансферты в региональные бюджеты, поэтому в январе и феврале бюджетные расходы нередко растут быстрее доходов», — объяснила аналитик.

По ее словам, в ближайшие месяцы обычно наблюдается замедление темпов роста бюджетных расходов. Достичь структурно сбалансированного бюджета в России будет непросто, поскольку равномерное распределение расходов по месяцам представляет собой значительную сложность.

«В пользу сокращения бюджетного дефицита будет работать рост налоговых поступлений от прогрессивной шкалы и повышения налога на прибыль с 2025 года, а также некоторые временные налоги на крупные компании», — подытожила Мильчакова.

Ранее, 5 марта, в материалах Минфина говорилось о том, что Россия в феврале 2025 получила 771,3 млрд рублей нефтегазовых доходов. Как сообщало министерство в январе, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2025 года в размере 101,2 млрд рублей. При этом базовый уровень доходов на февраль составил 682,1 млрд рублей. Таким образом, реальные доходы превысили базовый уровень поступлений на 13,5%.