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Счастливого Песаха: лучшие поздравления на русском и иврите с еврейской Пасхой

«Известия» подготовили поздравления с еврейской Пасхой на русском и иврите
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Фото: TASS/Fabian Sommer
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Весной иудеи всего мира празднуют Песах. Один из самых важных иудейских праздников напоминает об исходе евреев из Египта и считается днем рождения еврейского народа. Часто его еще называют еврейской Пасхой. В 2025 году Песах начнется с заходом солнца 12 апреля и закончится вечером 19 апреля. Специально к торжеству «Известия» подготовили красивые поздравления на русском языке и иврите, которыми можно поделиться в праздник.

С Песахом в 2025 году: поздравления в прозе на русском

Песах относится к одному из самых древних праздников. Порядок его празднования определен в священной книге иудеев — Торе. Он означает не только обретение свободы после многовекового египетского плена, но и служит напоминанием о том, что евреи всего мира — единый народ. Кроме того, это праздник весны, символизирующий обновление и начало новой жизни.

С Песахом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Песахом

Ежегодно еврейскую Пасху отмечают 14-го числа еврейского месяца нисан, соответствующего первому месяцу библейского года. Согласно преданию, именно в этом месяце произошел исход евреев из Египта. В Израиле празднования продолжаются неделю, а за пределами страны длятся целых восемь дней.

Песах широко отмечают и в России, которая занимает седьмое место в мире по численности евреев. Христиане и представители других конфессий тоже могут присоединиться к поздравлениям и отправить теплые пожелания землякам.

С Песахом

Фото: Getty Images
Открытка с Песахом

Вот примеры, что можно пожелать на Песах на русском языке своими словами:

«Поздравлю с важным для всех иудеев праздником Песах! От души желаю мира, достатка, семейного благополучия и радости. Пусть за вкусным и сытным седером сегодня соберутся дорогие сердцу люди, а все невзгоды обойдут ваш дом стороной. Счастливого Песаха!»

С Песахом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Песахом

«Поздравляю с праздником Песах! Он олицетворяет готовность принять на себя ответственность за свою судьбу и судьбу своих собратьев, служит символом свободы и единения. В этот знаменательный день примите мои поздравления с пожеланиями счастья, крепкого здоровья, изобилия и процветания. Пусть каждый ваш день будут наполнен радостью этого светлого праздника!»

Еврейская Пасха в 2025 году: какого числа, что означает Песах

«С великим праздником Песах! Пусть этот весенний праздник принесет радостные перемены в вашу жизнь, станет временем обновления и больших достижений. Пусть Всевышний хранит в вашем сердце чувство свободы, веру в чудеса и оберегает от всех бед. Радости и счастья!»

С Песахом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Песахом

«Поздравляю с праздником! Пусть светлый и радостный Песах наполнит душу счастьем, а сердце — надеждой. Желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и благополучия. Пусть путеводная звезда ведет вас по жизни, не давая споткнуться, а надежные друзья станут опорой и защитой!»

С Песахом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Песахом

«Наступил главный иудейский праздник Песах, с чем хочу вас искренне поздравить. В этот значимый для каждого еврея день позвольте пожелать вам ежедневной радости, гармонии, мира и полного взаимопонимания в семье. Живите с радостью в душе и будьте счастливы!»

Песах в 2025 году: опубликованы главные иудейские запреты

С еврейской Пасхой – 2025: поздравления своими словами на иврите

Для родных и знакомых, проживающих в Израиле, можно отправить поздравления на иврите:

מאחלים לכם חג אביב שמח! מברכים על שלום, תקווה וטוב, על חיים! מאושרים, הבנה הדדית עם אנשים הקרוביםחג פסח שמח

«Маахэлим авив хаг лахэм самэах! Мэвархим аль шалом, тиква вэтов, аль хаим мэушарим, хаванахададит им анашим акровим! Хаг Песах самеах!»

(Перевод: «Сердечно поздравляю вас с весенним праздником! Желаю вам мира, надежды и добра, чтобы ваша жизнь была счастливой, а с близкими людьми всегда царило согласие и взаимопонимание. Счастливого Песаха!»)

С Песахом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Песахом

חג פסח שמח אושר לכם לכל הקרובים שלכם ולחברים! הרבה הצלחה בכל ההתחלות! שלום, טוב ושלוה חג שמח ומצב רוח מצוין! מזל טוב!

«Хаг Песах самеах! Оѳшэр лахэм, лэколь хакровим шелахэм улэхавэрим! Харбэ хацлахабэколь хахатхалот! Шалом, тов вэшальва! Хаг самэах умацав руах мэцуян! Мазаль тов!»

(Перевод: «Счастливого праздника Песах для всех ваших близких и друзей! Желаю мира, добра и больших успехов во всех начинаниях! Отличного настроения и веселого праздника! Поздравляю!»)

Открытка с Песахом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Песахом

Счастливого Песаха: что говорить и что отвечать на еврейскую Пасху

Традиционно на Песах иудеи поздравляют друг друга словами: «Хаг Песах самеах!» («Счастливого праздника Песах!»). Можно обойтись и универсальным приветствием «Хаг самеах» на иврите или «Гут Йом Тов» на идиш. Оба поздравления означают «Счастливого праздника» и могут быть использованы для любого еврейского торжества.

С Песахом

Фото: Getty Images
Открытка с Песахом

Отвечать на эти слова следует так же. Но существует и другие фразы, которыми можно поздравить с еврейской Пасхой. Например, можно пожелать «Хаг Песах кошер ве самеах!» («Радостного и кошерного Песаха!») или «Ихулим хамим ле Песах» («Теплые пожелания на Песах!»).

Поскольку Песах — это еще и весенний праздник, то также можно сказать «Хаг авив самеах!» («С праздником весны!»).

Ранее «Известия» рассказали о традициях еврейского праздника Пурим.

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