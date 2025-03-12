Иудеи отмечают Пурим: суть праздника, как отмечают евреи, блюда и запреты

В марте иудеи по всему миру отмечают Пурим — яркий праздник с элементами карнавала, посвященный чудесному спасению евреев от нападения персов. В этот день принято от души веселиться, навещать друзей и родственников, готовить традиционные угощения и совершать добрые дела. Об истории и традициях торжества читайте в материале «Известий».

Еврейский праздник Пурим: когда в 2025 году, почему так называется

Даты иудейских праздников определяются не по григорианскому, а по лунно-солнечному календарю. Из-за этого каждый год торжества приходятся на разные дни. В большинстве уголков мира Пурим отмечается 14-го числа месяца адара, что соответствует февралю-марту. В Иерусалиме из-за исторических особенностей празднуют на день позже, 15 адара.

Кроме того, согласно древней иудейской традиции, отсчет нового дня ведется с захода солнца, поэтому многие праздники начинают отмечать вечером накануне основной даты. В 2025 году Пурим продлится с вечера 13 марта до вечера 14 марта (14–15 марта в Иерусалиме).

Название «Пурим» происходит от древнеперсидского слова «пур», которое переводится как «жребий». Праздник установлен в память о спасении евреев от истребления во времена персидского царя Ахашвероша (примерно середина VI века до нашей эры).

По легенде, Ахашверош был могущественным правителем, которому подчинялись все персидские земли от Индии до Эфиопии. Однажды он устроил в своем дворце роскошный пир. В разгар празднества царь решил похвастаться перед гостями красотой своей супруги, царицы Вашти. Однако гордая женщина отказала мужу, сочтя это унизительным. За неповиновение царица была казнена, а Ахашверош начал поиски новой жены.

Чтобы выбрать достойную спутницу, царь велел привести во дворец самых красивых девушек со всей страны. Среди них оказалась молодая еврейка по имени Эстер. Она была сиротой и жила с двоюродным братом Мордехаем, который заменил ей отца. Перед отправкой во дворец Мордехай велел сестре ни за что не раскрывать своего происхождения, так как многие при дворе питали ненависть к евреям.

В итоге из сотен претенденток Ахашверош выбрал именно Эстер, ведь она была не только красива, но и скромна, а также исключительно добродетельна. Однако, даже став царицей, девушка держала свою национальность в тайне. Впоследствии благодаря сестре во дворец перебрался и Мордехай. Он стал советником царя и с честью исполнял свои обязанности.

В то время при дворе служил видный чиновник Аман. Он имел огромную власть и был крайне высокомерен. Каждый служащий дворца должен был кланяться ему при встрече, в противном случае его ждало суровое наказание. Однако Мордехай не стал подчиняться прихоти вельможи, так как считал, что еврей может кланяться только Богу и государю.

Аман затаил злобу на Мордехая и решил уничтожить не только обидчика, но и весь его народ. Он убедил Ахашвероша, что евреи готовят восстание против него, и предложил бросить жребий, чтобы выбрать день, когда каждый сможет безнаказанно убить еврея. Царь согласился и издал указ, назначив днем погрома 13-е число месяца адар.

Когда Мордехай и Эстер узнали об этом, они решили во что бы то ни стало защитить простых людей. Царица устроила для мужа и его приближенных роскошный пир. Праздник так понравился Ахашверошу, что он пообещал исполнить любое желание жены. После этого Эстер рассказала о своем происхождении и попросила отменить бойню.

Царь понял, что Аман обманул его, и велел повесить предателя. Однако, согласно персидским законам, подписанный указ было невозможно отменить, поэтому Ахашверош издал новый, дозволяющий евреям обороняться. В назначенный день состоялась грандиозная битва, победу в которой 14-го числа месяца адар одержали евреи. В укрепленных городах, таких как Иерусалим, сражения продлились на день дольше.

С тех пор евреи стали отмечать Пурим в память о спасении от персидских преследователей.

Еврейский праздник Пурим: что делают, дарят, готовят, едят

Пурим — один из самых веселых праздников еврейского календаря. Он начинается с публичного чтения в синагогах Свитка Эстер, который входит в Танах (еврейскую Библию). Когда священнослужители упоминают имя Амана, прихожане начинают свистеть, топать ногами и трещать с помощью специальных трещоток (грэгеров). Таким образом иудеи выражают презрение к врагу и символически изгоняют зло. Свиток читают дважды — вечером 13 адара и утром 14.

После утренних чтений евреи навещают родных и друзей. В праздник полагается отправить как минимум двум близким людям «мишлоах манот» — подарочный набор угощений, состоящий из традиционных сладостей, фруктов и вина.

Не оставляют в Пурим без внимания нуждающихся. Считается, что каждый еврей должен помочь как минимум двум людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, чтобы они тоже могли насладиться праздником. Обычно жертвуют продукты, одежду и другие предметы первой необходимости.

Неотъемлемая часть Пурима — костюмированные шествия и спектакли, во время которых разыгрываются сцены из Свитка Эстер. Дети и взрослые переодеваются в героев древнего предания и современных персонажей, чтобы поучаствовать в общих гуляниях. Этот обычай отсылает на тайну происхождения Эстер, которую тщательно хранила молодая царица, а также напоминает о том, что под маской случайных событий может скрываться судьба.

Вечером евреи устраивают шумные застолья, чтобы как следует отпраздновать победу своих предков. К столу обязательно подают пирожки хаменташен, которые также называют «ушами Амана». Это сладкая выпечка треугольной формы с разными начинками, которая символизирует торжество справедливости. Среди традиционных угощений также пуримский кекс и разнообразные мясные блюда.

Традиции Пурима: что можно и нельзя делать евреям

Накануне Пурима иудеям предписано соблюдать строгий пост, который называют постом Эстер. При этом во время самого праздника поститься запрещается, так как его следует проводить в атмосфере веселья и изобилия.

Пурим — единственный праздник, когда иудеям разрешается не просто выпить немного вина, а крепко напиться в память о роскошных пирах царя Ахашвероша и славной победе еврейских воинов. Однако даже в такой день необходимо соблюдать меру и не нарушать общественный порядок.

Работать в Пурим не возбраняется, так как праздник не упоминается в Торе. А вот грустить и предаваться унынию в этот день нельзя, так как радость — одна из обязательных составляющих торжества.

Кроме того, в Пурим запрещено отказывать в помощи нуждающимся. Благотворительность — не просто добрая традиция, а одна из заповедей праздника. Более того, если у человека есть деньги только на что-то одно — застолье для семьи, отправку угощений или цдаку (милостыню), — приоритет отдается последней.

Как поздравить с иудейским праздником Пуримом

Пурим — значимый праздник для всех евреев, поэтому даже представителям иных конфессий стоит поздравить знакомых иудеев. Сделать это можно, произнеся короткую фразу на иврите: «Хаг Пурим самэах!» («Счастливого Пурима!»). Допустимо использовать и более свободные формулировки. Вот несколько примеров:

«Поздравляю с веселым, светлым праздником Пуримом! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, легкости на сердце и гармонии в душе. Пусть дела идут в гору, а дома царят любовь и радостный смех!»

«Хаг Пурим самеах! Счастливого Пурима! Пусть этот чудесный праздник принесет море позитива, удачу, достаток и благополучие. Желаю наслаждаться каждым прожитым днем, верить в чудо и не терять присутствия духа!»

«Поздравляю с Пуримом! Желаю повеселиться от души, опьянеть от радости, купаться в любви и согреваться в ярком свете дружбы. Пусть твоя жизнь будет такой же сладкой, как праздничные угощения, и яркой, как маскарад!»

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Хануки.