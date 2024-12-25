Хаг Ханука Самеах: поздравления с Ханукой, красивые открытки

В декабре евреи по всему миру отмечают Хануку — праздник свечей, напоминающий об освобождении израильского народа от владычества Селевкидов и восстановлении Иерусалимского храма. Торжество длится восемь дней и считается одним из самых веселых в иудейском календаре. «Известия» подготовили душевные поздравления на русском языке и иврите к этому празднику.

25 декабря — какой еврейский праздник отмечается

Согласно еврейскому календарю, Ханука отмечается с 25-го числа месяца кислева по 2–3-е число месяца тевета, всего восемь дней. В 2024 году эти даты соответствуют 25 декабря – 2 января. Торжество начнется вечером, так как по иудейской традиции новый день длится с захода солнца до следующей ночи.

Ханука отмечается в память о чуде, совершившемся во II веке до нашей эры в Иерусалиме. В то время Израильское царство находилось под гнетом династии Селевкидов, пришедшей к власти после смерти Александра Македонского. В отличие от великого полководца, который не вмешивался в религиозные аспекты жизни покоренных им народов, новые правители выступали за повсеместное распространение язычества.

Один из селевкидских диктаторов по имени Антиох Епифан решил искоренить иудейскую веру в своих землях. Во время его правления было запрещено изучать Тору, проводить богослужения и соблюдать иудейские традиции. Подвергались разорению храмы, в которых устанавливали идолов. Пострадал и Иерусалимский храм, превращенный в святилище Зевса.

Устав от постоянных притеснений, еврейский народ решился на восстание. Освободительное движение возглавил известный военачальник Иуда Маккавей. Ожесточенные бои с захватчиками продолжались три года и завершились победой израильского войска. Антиох был свергнут, и иудеи вновь могли свободно исповедовать свою веру.

После победы израильтяне принялись за восстановление своих святынь, в том числе Иерусалимского храма. Согласно иудейской традиции, в храме должен всегда гореть главный светильник — менора. Для него требовалось специальное масло, однако после вторжения язычников в храме остался лишь один нетронутый кувшин. Этого должно было хватить всего на день, но случилось чудо — менора горела восемь дней на остатках масла, пока верующие не подготовили новое.

С тех пор на протяжении восьми дней, начиная с 25-го числа месяца кислев иудеи отмечают Хануку, прославляя Всевышнего и зажигая особые светильники — ханукии. Они представляют собой подсвечник с восемью светильниками, куда наливают оливковое масло или вставляют свечи. После наступления темноты верующие зажигают крайний правый светильник. Каждый день праздника количество горящих светильников увеличивается, продвигаясь слева направо.

Ханукию принято устанавливать на подоконник, чтобы «разглашать всем о чуде». Считается, что светильник должен быть в каждом доме, поэтому в праздник принято помогать нуждающимся, чтобы все могли достойно отметить торжество.

Хануку нередко называют детским праздником, так как во время нее отменяются занятия в школах и детских садах. Ребятам также дарят подарки, а на четвертый или пятый день выдают «ханукальные деньги», которые можно потратить на любые цели. Тем не менее, часть подарка следует отдать на благотворительность. Так еврейских детей учат распоряжаться финансами и заботиться о других членах общества.

Одна из распространенных праздничных забав — игра с четырехгранными волчками — дрейдлами. На их гранях пишется сокращенная фраза «Чудо великое было здесь». С помощью таких игрушек во времена Антиоха Епифана дети изучали иврит и Тору. Если их заставали во время урока, они делали вид, что соревнуются в раскручивании волчка.

Взрослые в Хануку работают по своему обычному графику, однако женщинам запрещается трудиться во время горения ханукий. Вечером семьи собираются на праздничный ужин. Традиционными угощениями считаются пончики, обжаренные в большом количестве растительного масла, и латкес — картофельные оладьи. На стол также ставят мясные блюда, молочные продукты и сыр.

Хаг Ханука Самеах: что значит на иврите, как ответить

В дни Хануки евреи приветствуют друг друга фразой «Хаг Ханука Самеах!». В переводе с иврита она означает «Веселого праздника». Так как торжество продолжается восемь дней, в ответ принято говорить «Шавуа тов!» («Хорошей недели!»), ведь каждый из ханукальных дней должен быть светлым и радостным.

На традиционное приветствие можно и ответить фразой «Хаг Самеах», которая также несет в себе пожелания веселого праздника.

Поздравления с Ханукой на иврите и русском: своими словами, стихи

Ханука — значимый праздник для евреев всего мира. В эти дни особенно важно разделить радость торжества с близкими и поделиться ею с окружающими. Сделать это можно с помощью душевных поздравлений:

«Хаг Ханука Самеах! Веселой и светлой Хануки! Пусть праздничные дни наполнят твою жизнь счастьем, любовью и смехом. Пусть Всевышний вознаградит твои труды и одарит благодатью. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи и успеха в любых начинаниях!»

«Поздравляю с Ханукой! От всей души желаю тебе счастья, тепла и благополучия. Пусть дом будет полной чашей, а болезни и горести обходят твою семью стороной. Храни в сердце свет ханукии, пусть он ведет тебя сквозь темноту и не дает сбиться с пути».

«Поздравляю с праздником свечей, с Ханукой! Желаю тебе светиться от счастья ярче ханукии, смеяться от души, верить в лучшее и любить всем сердцем. Пусть в твоей жизни всегда будет место чудесам, приятным открытиям, захватывающим путешествиям и добрым поступкам!»

«В Хануку светлую вам я желаю

Во всех делах быть с переднего краю,

Счастье ловить и удачу за хвост,

Даже когда путь бывает непрост.

Пусть свет ханукий ведет вас вперед,

Все огорченья растают, как лед!

В праздник свечей пусть мечта оживает,

Душу надеждою вновь окрыляет»

«Восемь праздничных ночей

Осветим огнем свечей,

Будет Ханука веселой,

Благодатной, хлебосольной!

Пусть исчезнут все печали,

В счастье-пазл войдут детали,

Станет дом наш полной чашей,

Ну а жизнь — во сто раз краше!»

Также будет уместно поздравить верующих с Ханукой на иврите. Вот несколько примеров:

«חנוכה שמח! אושר, טוב, שגשוג»

(Веселой Хануки! Счастья, добра, процветания!)

«ברכות על חנוכה! אני מאחל לך אושר!»

(Поздравляю с Ханукой! Желаю счастья!)

«ברכות על חנוכה! אני מאחל לך בריאות, בהצלחה והצלחה!»

(Поздравляю с Ханукой! Желаю здоровья, удачи и успехов!)

Открытки и картинки с Ханукой в 2024 году

Подарки на Хануки дарят не только детям, но и взрослым. Чаще всего презенты связаны с тематикой торжества: ханукии, дрейдлы, свечи, масло для светильника, наборы традиционных сладостей и т.д. Некоторые верующие в праздник обмениваются поздравительными открытками с друзьями и родственниками. Карточки с теплыми пожеланиями и яркими иллюстрациями станут хорошим напоминанием о торжестве, особенно если они подписаны рукой близкого человека.

В последние годы популярность обретают цифровые открытки. В Сети можно найти множество картинок, гифок и коротких видео, связанных с Ханукой. Благодаря современным технологиям такие изображения можно в считаные секунды отправить в любую точку мира, разделив праздник с тем, кого не получается увидеть вживую.

Традиционно на открытках к Хануке изображают ханукии, пончики, латкес, дрейдлы и другие атрибуты праздника. Иногда их дополняют монетами, подарками и зимними элементами: снежинками, снеговиками и т. д.

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