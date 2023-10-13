Шаббат, или «еврейская суббота», — история и традиции праздника

В конце каждой недели евреи празднуют Шаббат, религиозный праздник, известный также как «еврейская суббота». Традиционно это день отдыха и покоя, который нужно посвятить семье и духовному росту. Придерживаться этих правил стараются все евреи, независимо от того, где они живут. О том, какие порядки и традиции связаны с субботним днем, рассказывают «Известия».

Шаббат — история праздника

Праздник уходит корнями в древнюю историю еврейского народа. Этот день напоминает об исходе евреев из Египта и обретении ими Торы, священной книги иудеев, на горе Синай. Соблюдение Шаббата — одна из десяти главных заповедей, полученных Моисеем от самого Господа.

Суть праздника заключается в том, чтобы отстраниться от мирских дел и ощутить свою связь со Всевышним. В субботу Бог завершил сотворение мира и отдыхал, поэтому людям тоже запрещен любой труд.

В Израиле суббота официально объявлена выходным днем. С утра верующие идут в синагогу на праздничную службу. Это всегда торжественное событие, которое сопровождается молитвами и пениями. Присутствующие обмениваются друг с другом традиционным субботним приветствием «Шаббат шалом!», что на идише означает «Хорошей субботы!».

В домах зажигают свечи и устраивают трапезы. На столе всегда присутствуют хала — специальный праздничный хлеб, шаббатное вино наподобие нашего кагора или виноградный сок. Хлеб разрезают на части и делят между всеми присутствующими. Это символизирует единство и общность всего еврейского народа.

Шаббат — предписания и запреты

До исхода субботнего дня иудеям воспрещается совершать практически все виды работ. Всего существует 39 запретов. В перечень входят сельскохозяйственные работы, рыболовство, животноводство, ремесла и другие виды деятельности, существовавшие еще в первые века новой эры.

Со временем список заметно трансформировался, учитывая потребности современного человека. Так, в наши дни по субботам запрещено пользоваться телефоном, интернетом, заниматься ремонтом и любыми домашними делами, в частности убираться, стирать и готовить. Вся пища должна быть приготовлена накануне праздника.

Кроме того, в субботу нельзя включать электрические лампочки или нагревательные приборы, следуя древнему предписанию о запрете «зажигать и гасить огонь». В праздник можно зажигать только свечи. Поэтому во многих домах есть холодильники со специальной кнопкой субботнего режима, которая отклю­чает все лам­почки и датчики, загорающиеся при открывании двери. А в самих зданиях ездят так называемые субботние лифты. Они останавливаются на каждом этаже, позволяя религиозным людям подниматься на свой этаж, не нарушая традиций.

Шаббат — интересные факты

Каждый из дней недели в Израиле именуется по порядковому номеру, начиная от субботы. Например, воскресенье на иврите называется йом ришон, что означает «день первый». Понедельник — йом шени, «день второй», вторник — йом шлиши, «день третий». Имя собственное — шаббат — имеет лишь один день, сама суббота.

Рабочая неделя в стране начинается не в понедельник, как в России, а в воскресенье. Завершаются трудовые будни в четверг. Пятница и рабочие дни накануне праздников всегда короткие.

Шаббат — памятка для туристов

Поскольку суббота в Израиле выходной день, то туристы могут столкнуться с тем, что большинство заведений в этот день закрыты. Магазины, рестораны и музеи начинают закрываться уже ближе к вечеру пятницы. Например, попасть на экскурсию в Иерусалим и другие священные места вряд ли получится.

Также перестает работать общественный транспорт. Добраться до гостиницы в Шаббат можно только на маршрутке, такси или взяв в аренду машину.

Важно соблюдать и определенный дресс-код, особенно в праздничные дни. В знак уважения к местным традициям посещать достопримечательности и передвигаться по городу лучше в закрытой одежде. Кроме того, стоит воздержаться от прикосновений и других проявлений чувств на публике.

Ранее «Известия» рассказывали о еврейских праздниках Шмини Ацерет и Симхат Тора.