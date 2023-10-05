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6 октября — Шмини Ацерет и Симхат Тора: смысл и традиции еврейских праздников

Евреи по всему миру начнут отмечать Шмини Ацерет и Симхат Тору 6 октября
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Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
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В октябре евреи в Израиле и других странах мира отмечают двойной праздник — Шмини Ацерет и Симхат Тору. Первый посвящен завершению земледельческого сезона, а второй — чтению главной священной книги иудаизма, Торы. «Известия» рассказывают о смысле и традициях этих праздников.

Шмини Ацерет и Симхат Тора в 2023 году — когда празднуют

В Израиле и за его пределами Шмини Ацерет и Симхат Тора отмечаются в разные дни. Так, в еврейском государстве празднование приходится на 22 число месяца тишрея. При этом в иудейской традиции сутки считаются не с утра, а с вечера. Поэтому в 2023 году торжества начнутся на закате 6 октября и закончатся во второй половине дня 7 октября.

В других странах празднование растягивается на два дня: в первый отмечают Шмини Ацерет, а во второй Симхат Тору. Поэтому торжества будут проходить с вечера 6 октября до заката 8 октября.

Шмини Ацерет и Симхат Тора в 2023 году — значение

Название Шмини Ацерет состоит из двух слов, которые переводятся как «восьмой день» и «собрание». Это связано с тем, что он завершает семидневный праздник Суккот, одновременно являясь его логическим продолжением и отдельным торжеством. В этот день евреи выходят из шалашей (сукк), в которых жили на протяжении недели, и собираются вместе для нового радостного события.

Считается, что в день Шмини Ацерет окончательно закрепляются приговоры, вынесенные людям во время Йом Кипур — Страшного Суда. В то же время этот праздник знаменует окончание сельскохозяйственного сезона. Поэтому в синагогах возносят молитвы о дожде, так как в Израиле нет крупных рек, разлив которых мог бы напитать поля водой и сохранить их плодородность.

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Симхат Тора, или Радость Торы — это праздник окончания годового цикла чтения главной священной книги иудеев. Она разделяется на 54 главы — по количеству недель в високосном году. Каждую субботу принято читать по одной главе, чтобы закончить ровно за год. В невисокосные годы в некоторые субботы читают по две главы.

Однако в день Симхат Торы чтение священных текстов не прекращается, он начинается заново с Сотворения мира. Всё это сопровождается танцами и песнями, которые могут продолжаться несколько часов.

Шмини-Ацерет и Симхат Тора в 2023 году — традиции

В день Шмини Ацерет верующие обращаются к Богу с молитвой о дожде. Также в этот день принято поминать умерших и брать на себя обещание выделить цдаку (добровольное благотворительное пожертвование) в память о них.

Во время празднования Симхат Торы из синагогального ковчега (арон акодеш) достают все хранящиеся в нем свитки Торы и помещают их на биму — возвышение, с которого они читаются. Вместо священных текстов в ковчег ставят свечу, чтобы в нем не гас свет, источником которого в другие дни является Тора.

После этого вызывают раввина или другого уважаемого в общине человека, чтобы он прочитал заключительную главу священной книги. Чтеца также называют женихом Торы, так как считается, что еврей должен относиться к ней, как к любимой девушке, расположения и взаимности которой он добивается, прилагая к этому все силы. Человек, удостоенный чести читать первую главу свитков, носит звание «жених Сотворения».

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В синагогах часто проходят аукционы за право стать «женихом Торы» или «женихом Сотворения». Побеждает тот, кто пообещает пожертвовать самую большую сумму на цдаку.

После чтения все присутствующие участвуют в Хакафоте — обряде семикратного обхода вокруг бимы с молитвенными песнями и танцами. Завершается он большим пиром.

Ранее «Известия» рассказали о смысле и традициях еврейского Праздника кущей Суккота.

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