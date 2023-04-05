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Песах в 2025 году: опубликованы главные иудейские запреты

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Фото: TASS/EPA/ABIR SULTAN
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Приверженцы иудаизма 12 апреля начинают праздновать Песах — так называемую еврейскую Пасху. В отличие от христианского торжества иудейский праздник продолжается целую неделю и заключает в себе совсем другой смысл. В какие даты начинается и заканчивается Песах в 2025 году и какие традиции соблюдают евреи в этот период — читайте в материале «Известий».

Еврейская Пасха: когда отмечается в 2025 году

Еврейская Пасха начинается на 14-й день весеннего месяца нисан по еврейскому лунному календарю. В Израиле праздничный период продолжается в течение семи дней, а для иудеев за пределами страны — восемь.

Еврейская Пасха в 2025 году: какого числа, что означает Песах

В 2025 году Песах начинается вечером 12 апреля и продолжается по 19-20 апреля.

Что за праздник Песах у евреев

Приверженцы иудаизма в дни Песаха отмечают исход евреев из Египта. Это событие в Израиле считают днем рождения еврейского народа.

Согласно Библии, евреи в Египте находились в рабстве и страдали от гнета и несправедливости. Господь, желая освободить порабощенный народ, насылал на египтян бедствия одно за другим, но даже тогда фараон не желал отпускать на свободу рабов. Тогда Бог решил покарать народ Египта, умертвив всех их первенцев.

Чтобы мор обошел евреев стороной, Господь велел пророку Моисею сделать следующее — каждая еврейская семья должна была зарезать ягненка и пометить его кровью входную дверь.

Провидец донес весть до еврейского народа, и в ночь казни, на 14-й день нисана, Господь прошел мимо помеченных домов и беда не затронула ни одного из евреев. Поэтому название праздника — Песах — означает «пройти мимо». События страшной ночи позволили Моисею увести евреев за собой из Египта, тем самым навсегда избавив от рабства.

Как евреи отмечают Песах 12-20 апреля

Готовясь к празднику, евреи тщательно убирают свои жилища, наводя чистоту и выбрасывая всё лишнее. Религия также предписывает иудеям избавиться от любых продуктов, прошедших процесс брожения, — их нельзя даже хранить в доме. В том числе под запрет попадают хлеб, пиво, квас. Употреблять в пищу в период Песаха из мучного можно только пресные хлебцы из пшеничной муки — мацу. Так, согласно преданию, приходилось питаться евреям в пустыне, поскольку, покидая свои дома, они не дождались, пока тесто окончательно поднимется.

С праздником Песах: красивые открытки и поздравления с еврейской Пасхой

Песах предполагает и другие правила питания. Так, вечером первого дня Песаха еврейские семьи собираются на праздничный ужин — седер. На стол подают мацу, зроа (кусочек жареного мяса на кости), марор (горькая зелень), харосет (смесь из тертых яблок, орехов и фиников), хазерет (тертый хрен), вареные яйца.

Зелень за ужином принято макать в соленую воду — она символизирует слезы, пролитые евреями в египетском рабстве, и море, которое им пришлось пересечь, покидая этот край.

Также взрослые евреи соблюдают еще один важный обычай — пьют четыре бокала вина или виноградного сока, по одному на каждое обещание Господа, данное народу Израиля. Еще один, пятый, стакан наполняют для пророка Элияха, который однажды должен вернуться на землю и возвестить о Страшном суде. На протяжении всего ужина евреи читают молитвы.

Другие дни празднества посвящаются отдыху, времяпровождению с семьей и близкими, походам в гости. Многие евреи в дни Песаха работают по сокращенному графику или даже уходят на выходные.

Еврейская Пасах: что нельзя делать на Песах

Помимо ограничений в пище в дни еврейской Пасхи нельзя нагружать себя тяжелым физическим трудом, в том числе под запрет попадает и ручная стирка. Не допускается работа в саду или огороде. До окончания пасхальной недели нужно отложить стрижку и бритье.

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