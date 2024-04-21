Еврейская Пасха в 2025 году: какого числа, что означает Песах

Песах ежегодно празднуют весной. Это один из самых важных иудейских праздников, который напоминает об исходе евреев из Египта. Торжество еще называют еврейской Пасхой. В 2025 году Песах начнут отмечать вечером 12 апреля, а заканчивают вечером 19 апреля. «Известия» рассказывают, сколько продлится праздник и какие традиции с ним связаны.

Еврейская Пасха: что означает праздник Песах

История праздника восходит к ветхозаветному рассказу об освобождении евреев от египетского рабства. Здесь вспоминается событие, которое предшествовало исходу евреев из Египта.

За отказ фараона отпустить евреев в Ханаан, обещанную Богом «обетованную землю», на египтян обрушились многочисленные бедствия, известные как 10 казней египетских. В их числе были нашествие саранчи, превращение в кровь вод Нила, мор рыбы и скота, а также гибель всех первенцев в семьях египтян. Во время этой последней, десятой, египетской казни смерть поражала лишь первенцев египтян, не затрагивая еврейские семьи. Само слово «песах» означает «миновал», «прошел мимо».

Только после всех этих бед фараон разрешил евреям покинуть Египет. Исход израильтян ознаменовал начало истории еврейского народа и построение собственного независимого государства. С тех времен вся система иудаизма основана на памяти об этом событии.

Когда евреи отмечают Песах в 2025 году

Из года в год дата праздника меняется. В соответствии с еврейским календарем Песах начинают отмечать на 14-й день месяца нисан. Это первый месяц года у евреев, который соответствует марту-апрелю григорианского календаря, привычного для россиян. В Торе, священной книге иудеев, он называется авив.

Именно в месяце нисан произошел исход евреев из Египта, ознаменовавший окончание многовекового плена. Еще этот весенний месяц, когда всё вокруг расцветает, символизирует обновление и начало новой жизни.

В 2025 году Песах начнется с заходом солнца 12 апреля (суббота) и продлится до ночи 19 апреля (суббота). По традиции в Израиле его празднуют семь дней, а за пределами страны — восемь. Первый и последний дни торжества всегда выходные, остальные считают «праздничными буднями».

Как отмечают Песах в 2025 году

Порядок празднования еврейской Пасхи детально определен в Торе. Традиции праздника бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Готовиться к Песаху начинают еще до его наступления: тщательно убирают дома, готовят праздничные блюда и подарки для близких.

В первый день запрещаются все виды работ. Верующие отправляются на торжественное богослужение в синагогу, а после устраивают праздничный ужин — седер, куда приглашают родственников и тех, кто на время праздника остался один.

Для седера готовят особенную еду, которую размещают в определенном порядке на блюде. Среди них обязательно присутствуют: марор (горькая зелень, которая символизирует горечь и тяжесть рабства), харосет (смесь из протертых яблок с финиками и орехами, по виду напоминающая глину, с которой чаще всего евреи работали в Египте), зроа (кусочек жареного мяса с косточкой внутри, символизирующий жертвоприношения в Египте), а также вареные яйца как символ жизни.

Во время застолья принято выпивать по четыре бокала вина или виноградного сока по числу обещаний, которые Бог дал избранному народу. Пятый бокал оставляют нетронутым для пророка Илии, почитаемого иудеями. На протяжении всех дней верующие не едят хлеб и продукты брожения, за исключением мацы — пресных хлебцев. Такой запрет установлен с древних времен в память о том, что евреи после ухода из Египта питались в пустыне только мацой.

Как поздравить с праздником Песах в 2025 году

Накануне Песаха, как и любого другого иудейского праздника, можно услышать слова «Хаг Самэах!», что в переводе с иврита означает «Счастливого праздника!».

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Это универсальное поздравление, которое часто произносят в Израиле и во время празднования Песаха евреями в России.

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Поскольку праздник олицетворяет освобождении из неволи и начало новой жизни, то в поздравительных речах нередко желают ценить обретенную свободу, оставаться хозяевами своей судьбы и смело действовать во имя будущего.

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По многолетней традиции желают и не забывать о тех, кому особенно нужны помощь, поддержка и забота. А так как праздник — семейный, к поздравлениям добавляют пожелания мира, добра и благополучия.