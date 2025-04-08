ВС РФ приступили к зачистке Гуево Курской области от остатков ВСУ
Вооруженные силы России (ВС РФ) приступили к зачистке населенного пункта Гуево в Курской области от остатков живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не успели покинуть свои позиции. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
«В ходе боевой работы, преодолевая безуспешное сопротивление противника в окрестностях и в населенном пункте Гуево, штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки [войск «Север»] прорвали линию обороны ВСУ», — указано в сообщении ведомства.
Отмечается, что после освобождения населенного пункта ВС РФ установили флаг России на одном из зданий.
Об освобождении Гуево в Курской области стало известно ранее в этот день. Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. По данным Минобороны, за сутки украинская армия потеряла на курском направлении свыше 290 солдат.