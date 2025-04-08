Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

В Минобороны сообщили, что за сутки потери противника составили более 290 военных. Также были уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два миномета и четыре пункта управления БПЛА.

Уточняется, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 72 760 военнослужащих. В настоящее время продолжается операция по уничтожению украинских формирований.

ВС РФ 7 апреля освободили населенный пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также российские военные поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ. По данным Минобороны, украинская армия потеряла на этом направлении до 215 боевиков.