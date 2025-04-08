ШОС и БРИКС изучают возможность объединения рынков. Общая цель — снизить зависимость от доллара и санкций США. Решение требует одобрения стран — членов обеих организаций, сообщает телеканал «Известия». Объединение затруднено участием государств в других блоках. ВВП стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС составляет 40% мирового показателя. Торговый оборот может вырасти на 35–40% после слияния. Китай может стать главным бенефициаром объединения рынков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.