Все жилые дома в РФ внесут в единую цифровую базу

Все жилые дома в России планируют внести в единую цифровую базу. Будут учтены техническое состояние, износ и информация о капитальных ремонтах. Комиссия правительства одобрила поправки к жилищному законопроекту. Госдума вернется к обсуждению документа во втором чтении в мае.

Учет восстановят впервые за 15 лет, когда была упразднена система БТИ. Документы будут формироваться управляющими организациями и компаниями-застройщиками. Систему свяжут с ЕГРН, чтобы убрать дубли и уточнить данные, сообщает телеканал «Известия».

Запуск системы запланирован на 1 сентября 2025 года. Эксперты говорят о росте прозрачности в сфере ЖКХ и управления домами. Государство сможет точнее планировать реновации, субсидии и переселения. Цифровой учет — это шаг к умным городам и современной системе управления ЖКХ.

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