В Ростовской области опрокинулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус Москва — Геническ опрокинулся на автодороге в Аксайском районе Ростовской области. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Уточняется, что водитель пассажирского автобус не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее, 7 апреля, в Москве в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали восемь человек. Уточняется, что инцидент произошел вечером 6 апреля на улице Грина. По словам очевидца, автобусы столкнулись, выехав навстречу друг другу. Причины ДТП не установлены.