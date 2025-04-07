В Москве при столкновении двух автобусов пострадали восемь человек
В Москве в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали восемь человек. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил источник «Известий».
Уточняется, что инцидент произошел вечером 6 апреля на улице Грина.
По словам очевидца, автобусы столкнулись, выехав навстречу друг другу. Причины ДТП не установлены.
«Я еду, все люди просто летят на меня. Я открываю аварийную дверь, выхожу. Там женщина в крови вся. «Скорую» вызываем», — рассказал наш собеседник.
Кроме того, он уточнил, что сам едва сумел не пострадать, поскольку столкновение произошло рядом с местом, где он стоял.
Ранее в этот день сообщалось, что на южном участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в районе Кантемировской улицы в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.