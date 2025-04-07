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В Москве при столкновении двух автобусов пострадали восемь человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Меняйлов
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В Москве в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали восемь человек. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил источник «Известий».

Уточняется, что инцидент произошел вечером 6 апреля на улице Грина.

По словам очевидца, автобусы столкнулись, выехав навстречу друг другу. Причины ДТП не установлены.

«Я еду, все люди просто летят на меня. Я открываю аварийную дверь, выхожу. Там женщина в крови вся. «Скорую» вызываем», — рассказал наш собеседник.

Кроме того, он уточнил, что сам едва сумел не пострадать, поскольку столкновение произошло рядом с местом, где он стоял.

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Ранее в этот день сообщалось, что на южном участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в районе Кантемировской улицы в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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