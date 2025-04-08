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Экс-королева красоты Мьянмы погибла при землетрясении

NTK: экс-королева красоты Мьянмы погибла при землетрясении, спасая ребенка
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Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa
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Обладательница титула «Мисс туризм Мьянмы» Сили Ми погибла при мощном землетрясении, пытаясь спасти из здания ребенка. Об этом сообщило британское издание Need To Know (NTK).

Спасатели обнаружили тело девушки среди обломков здания 12-этажного жилого комплекса. Она зашла туда, чтобы спасти оказавшегося в опасности ребенка, сказано в материале.

Уточняется, что бывшая королева красоты числилась пропавшей без вести в течение пяти дней, прежде чем ее нашли.

Сили Ми было 28 лет. Титул «Мисс туризм Мьянмы» она получила еще в 2018 году, когда представляла страну на конкурсе «Мисс туризм мира». Организаторы выразили соболезнования семье и друзьям в связи с утратой.

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О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тыс., более чем 5 тыс. получили ранения и травмы.

В Мьянму 29 марта для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей. Так, сотрудники ведомства обследовали 75 зданий в Мьянме на площади 121 тыс. кв. м в поисках пострадавших от землетрясения людей. Кроме того, с начала спасательных работ врачи МЧС РФ провели три сложные хирургические операции.

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