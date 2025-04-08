Массовое ДТП с участием 15 автомобилей произошло в Брянске

Массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 15 автомобилей произошло в одном из районов города Брянска. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«На путепроводе, расположенном в Фокинском районе города Брянска, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 15 транспортных средств», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительным данным ведомства, авария произошла в 20:12 (местное время совпадает с мск). Водитель Audi, следовавший от улицы Дзержинского в сторону улицы Шолохова, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень с правой стороны дороги.

После столкновения автомобиль развернуло, и он вновь наехал на бордюрный камень, разделяющий встречные потоки движения. Это повлекло за собой столкновение еще четырех машин. Затем произошло еще несколько ДТП с участием 10 автомобилей, получивших механические повреждения, заявили в ведомстве.

В результате случившегося один из участников ДТП обратился за медицинской помощью. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, добавили в пресс-службе.

Источник «Известий» сообщил 6 апреля о столкновении двух пассажирских автобусов в Москве. По его данным, в результате ДТП пострадали восемь человек.