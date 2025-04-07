Экономист оценил последствия из-за решения Турции остановить экспорт лимонов

В России вряд ли будет дефицит лимонов из-за того, что Турция приостанавливает их экспорт. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в понедельник, 7 апреля.

Ранее в этот день в министерстве торговли Турции сообщили о приостановке экспорта лимонов с 8 апреля, передает НСН. Отмечалось, что соответствующее решение приняли в координации с министерством сельского и лесного хозяйства из-за недавних заморозков в ряде регионов государства, сообщается на сайте kp.ru. Еще одним объяснением меры является сохранение баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

По словам Беляева, о дефиците в России речи не идет, поскольку Турция является далеко не единственным производителем этого цитрусового. Лимоны выращивают и в Средней Азии, и в южных странах.

«У нас есть достаточные контакты с южными странами, которые их выращивают, и добрать то, что недопоставит Турция, достаточно легко», — сказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

В президиуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили «Известиям», что крупнейшие торговые сети не ждут повышения цен из-за прекращения поставок лимонов из Турции.

Уточняется, что федеральные ритейлеры сформировали достаточное предложение лимонов за счет укрепления международных связей и сотрудничества с широким пулом поставщиков.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал в беседе с RT, что ограничение экспорта лимонов из Турции не скажется сильно на ценах в России, хоть эта страна и один из главных поставщиков.