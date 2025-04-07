Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в размере 50% с 9 апреля
Мир
Дом Овечкина в Вашингтоне украсили цифрами 895 в честь его рекорда в НХЛ
Мир
ЕС отказал Литве и Эстонии в финансировании «стены дронов» на границах
Мир
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе в Москве
Мир
Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в РФ крупной партии взрывчатки
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
Мир
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин
Мир
Политолог указал на отсутствие у ЕС политической воли для ответа на пошлины США
Культура
Цискаридзе сравнил достижение Овечкина с победой в суперсерии СССР – Канада
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Мир
МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Общество
Священники вывезли из пригорода Суджи чудом уцелевшие иконы
Общество
Режиссер Кара сообщил о желании снять фильм об Овечкине
Политика
В Госдуме допустили возобновление сотрудничества с Европой по энергоресурсам
Мир
Швеция отказалась поставлять куриные яйца в США из-за Пасхи
Мир
В Венгрии не поддержат ответные меры ЕС по повышению тарифов в торговле с США
Мир
Во Франции призвали граждан мобилизоваться против отправки войск на Украину

Экономист оценил последствия из-за решения Турции остановить экспорт лимонов

Экономист Беляев: РФ не грозит дефицит лимонов из-за остановки экспорта Турцией
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России вряд ли будет дефицит лимонов из-за того, что Турция приостанавливает их экспорт. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в понедельник, 7 апреля.

Ранее в этот день в министерстве торговли Турции сообщили о приостановке экспорта лимонов с 8 апреля, передает НСН. Отмечалось, что соответствующее решение приняли в координации с министерством сельского и лесного хозяйства из-за недавних заморозков в ряде регионов государства, сообщается на сайте kp.ru. Еще одним объяснением меры является сохранение баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

По словам Беляева, о дефиците в России речи не идет, поскольку Турция является далеко не единственным производителем этого цитрусового. Лимоны выращивают и в Средней Азии, и в южных странах.

«У нас есть достаточные контакты с южными странами, которые их выращивают, и добрать то, что недопоставит Турция, достаточно легко», — сказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

Широта Эквадора: республика готова увеличить поставки фруктов в Россию
В Кито ожидают, что прекращение украинского конфликта будет способствовать росту товарооборота с Москвой

В президиуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили «Известиям», что крупнейшие торговые сети не ждут повышения цен из-за прекращения поставок лимонов из Турции.

Уточняется, что федеральные ритейлеры сформировали достаточное предложение лимонов за счет укрепления международных связей и сотрудничества с широким пулом поставщиков.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал в беседе с RT, что ограничение экспорта лимонов из Турции не скажется сильно на ценах в России, хоть эта страна и один из главных поставщиков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025