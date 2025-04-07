В министерстве торговли Турции сообщили о приостановке экспорта лимонов

Турция с 8 апреля приостановит экспорт лимонов в связи с необходимостью урегулирования внутреннего спроса и недавними заморозками в районах, где в основном происходит сбор цитрусовых. Об этом 7 апреля сообщили в министерстве торговли страны.

«В координации с министерством сельского и лесного хозяйства минторг принял решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке», — заявило ведомство в социальной сети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что решение принято «в целях защиты и увеличения внутреннего производства, а также предотвращения спекулятивного роста цен на фоне заморозков в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны.

19 января, сообщалось, что в 2024 году Россия стала экспортировать в Европейский союз (ЕС) фруктов, орехов и овощей почти в три раза меньше, чем в 2023 году. Суммарно объединение закупило перечисленные продукты с января по ноябрь прошлого года на сумму €121,1 млн, что в 2,8 раза ниже, чем в те же месяцы 2023 года.