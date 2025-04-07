В АКОРТ исключили нехватку лимонов на фоне прекращения поставок из Турции
Крупнейшие торговые сети не ждут повышения цен из-за прекращения поставок лимонов из Турции. Об этом 7 апреля сообщили «Известиям» в президиуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Уточняется, что федеральные ритейлеры сформировали достаточное предложение лимонов за счет укрепления международных связей и сотрудничества с широким пулом поставщиков.
«Пик закупок турецких лимонов, как правило, приходится на осенне-зимний период. Весной же поставки из этой страны снижаются в пользу других импортеров. В этот период растут поставки продукции из Аргентины, ЮАР, Марокко и других стран», — уточнил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
По его словам, поставки из других государств покрывают выпадающий импорт Турции, что исключает острую нехватку лимонов на рынке.
Днем в министерстве торговли Турции сообщили о приостановке экспорта лимонов с 8 апреля. Отмечалось, что соответствующее решение приняли в координации с министерством сельского и лесного хозяйства из-за недавних заморозков в ряде регионов государства. Еще одним объяснением меры является сохранение баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.