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В АКОРТ исключили нехватку лимонов на фоне прекращения поставок из Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Крупнейшие торговые сети не ждут повышения цен из-за прекращения поставок лимонов из Турции. Об этом 7 апреля сообщили «Известиям» в президиуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Уточняется, что федеральные ритейлеры сформировали достаточное предложение лимонов за счет укрепления международных связей и сотрудничества с широким пулом поставщиков.

«Пик закупок турецких лимонов, как правило, приходится на осенне-зимний период. Весной же поставки из этой страны снижаются в пользу других импортеров. В этот период растут поставки продукции из Аргентины, ЮАР, Марокко и других стран», — уточнил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

По его словам, поставки из других государств покрывают выпадающий импорт Турции, что исключает острую нехватку лимонов на рынке.

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Днем в министерстве торговли Турции сообщили о приостановке экспорта лимонов с 8 апреля. Отмечалось, что соответствующее решение приняли в координации с министерством сельского и лесного хозяйства из-за недавних заморозков в ряде регионов государства. Еще одним объяснением меры является сохранение баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

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