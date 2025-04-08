Эксперт раскрыл дачникам секреты долгой службы пластиковых изделий для сада

Каждый садовод знает, как важно иметь под рукой надежные инструменты для работы с растениями. Однако, как и любой другой товар, пластиковые изделия требуют должного ухода и внимания, чтобы они прослужили как можно дольше. О том, какие меры помогут продлить их эксплуатацию и сохранить функциональность на многие сезоны, рассказал «Известиям» главный инженер-технолог компании «Цикл» Николай Пестов.

По его словам, для того чтобы пластиковая продукция служила долго и сохраняла свою функциональность, необходимо уделить внимание нескольким ключевым аспектам — выбору качественного материала, правильному уходу и условиям хранения.

«Хороший пластик должен быть прочным и устойчивым к воздействию внешней среды — ультрафиолетового излучения, перепадам температур и механическим повреждениям. Например, полиэтилен низкого давления (ПНД) является идеальным выбором для садовых товаров, поскольку он сохраняет свою прочность в любых погодных условиях, не трескается при морозах и не выцветает на солнце», — отметил Пестов.

Он уточнил, что также часто используется полипропилен, который отличается высокой устойчивостью к химическим веществам и механическим повреждениям, что делает его долговечным и надежным. Такие материалы позволяют пластиковым изделиям сохранять свою функциональность на протяжении многих лет, не теряя своих качеств со временем, подчеркнул эксперт.

Для того чтобы продлить эксплуатацию пластиковых изделий, необходима регулярная очистка. Инженер-технолог посоветовал регулярно протирать пластиковые изделия мягкой тряпкой или губкой с нейтральным моющим средством. Следует избегать использования абразивных чистящих средств, так как они могут повредить поверхность пластика.

«Зимой пластиковые изделия могут трескаться от мороза. Для того чтобы избежать повреждений, перед наступлением холодов рекомендуется убрать пластиковые предметы в помещение или хотя бы прикрыть их от воздействия низких температур. Если пластиковые контейнеры или лейки остаются на улице, следует минимизировать их контакт с прямыми морозами, а также обеспечить защиту от снега и льда», — добавил Пестов.

При этом пластиковые изделия для сада, такие как контейнеры для воды или лейки, должны быть герметичными. Важно периодически проверять их на наличие трещин или повреждений. Как объяснил эксперт, даже малейшие трещины могут привести к утечке воды или другим проблемам, особенно если изделие используется для полива. При обнаружении повреждений следует незамедлительно провести ремонт или заменить изделие.

Также нужно избегать излишней нагрузки на пластиковые изделия, чтобы предотвратить их деформацию. Вместе с тем стоит минимизировать контакт с агрессивными химическими веществами.

«Пластик теряет прочность при воздействии с ацетоном, бензином, растворителем для красок, аммиаком, хлорным отбеливателем, а также с щелочью и маслом. Подобные химикаты могут разрушать структуру пластика, вызывая его деформацию, выцветание или растрескивание. Особенно опасны длительные контакты с растворителями, которые часто используются при чистке или удалении загрязнений», — уточнил инженер-технолог.

Чтобы продлить срок службы пластиковых изделий, нужно избегать контакта с этими веществами и по возможности использовать защитные покрытия. Так, по словам эксперта, можно использовать специальные герметизирующие лаки или покрытия на основе силикона, которые образуют защитную пленку, предотвращающую воздействие химических веществ.

К тому же правильный выбор места для использования пластиковых изделий имеет большое значение. Пластиковые контейнеры и емкости для растений лучше всего размещать в местах, где они будут защищены от сильных ветров, механических повреждений или контакта с острыми предметами, подчеркнул Пестов.

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