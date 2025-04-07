Анна Семенович оценила спортивный талант Овечкина
Актриса и певица Анна Семенович высоко оценила спортивный талант российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Он очень талантливый спортсмен, мы все за него очень болеем, чтобы он забил еще много шайб», — сказала Семенович 6 апреля журналистам.
Она назвала Овечкина хорошим, отзывчивым и добрым человеком, отметив, что спортсмен всегда готов прийти на помощь к своим близким, а также уважительно относится к женщинам.
Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ днем ранее в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд Гретцки, на счету которого было 894 забитых гола.
Овечкина поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.