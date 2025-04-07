Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе в Москве
Трехсторонние консультации РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной программе состоятся 7–8 апреля в Москве. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, его слова приводит ТАСС.
На еженедельном брифинге дипломат сообщил, что 7 или 8 апреля в Москве запланирована очередная трехсторонняя встреча, на которой Россия, Китай и Иран намерены обсудить различные вопросы, касающиеся ядерной проблематики, «совместного всеобъемлющего плана действий и резолюции Совета Безопасности ООН 2231».
Ранее, 6 апреля, член однопалатного парламента Мохаммад Касим Османи заявил, что Иран должен начать стремительное движение к созданию ядерного оружия, чтобы иметь возможность вести переговоры с США на равных условиях. По его словам, избегать военного конфликта разумно и логично, но «мировая надменность не оставила Ирану другого пути».
Американский президент Дональд Трамп 2 апреля пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Американский лидер уже предупредил Тегеран, что отказ от заключения соглашения приведет к бомбардировкам исламской республики. В тот же день стало известно, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточнялось, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 апреля заявила о недопустимости угроз нанесения ударов по ядерной энергетической инфраструктуре Ирана, поскольку они могут привести к необратимым радиологическим и гуманитарным последствиям.