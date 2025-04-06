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В Иране призвали создать ядерное оружие для равноправного диалога с Западом

Османи: ядерное оружие приведет Иран к равным условиям для переговоров с США
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Фото: Global Look Press/Guido Kirchner
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Иран должен начать стремительное движение к созданию ядерного оружия, чтобы иметь возможность вести переговоры с США на равных условиях. Об этом 6 апреля заявил член однопалатного парламента Мохаммад Касим Османи, его выступление транслировал телеканал SNN.

«Если у нас нет иного инструмента для борьбы с издевательством и чрезмерными требованиями, то единственный путь — стремительное и безостановочное движение к созданию ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания», — подчеркнул Османи.

По его словам, избегать военного конфликта разумно и логично, но «мировая надменность не оставила Ирану другого пути».

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан 5 апреля заявил, что Тегеран стремится к равноправному диалогу с другими странами и не приемлет сопряженных с угрозами попыток переговоров со стороны Вашингтона. Он также призвал иранский народ к единству, чтобы заставить противников государства задуматься о последствиях их выпадов в адрес страны.

2 апреля сообщалось, что Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Американский лидер уже предупредил Тегеран, что отказ от заключения соглашения приведет к бомбардировкам Исламской Республики. В тот же день стало известно, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточняется, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 апреля заявила о недопустимости угроз нанесения ударов по ядерной энергетической инфраструктуре Ирана, поскольку они могут привести к необратимым радиологическим и гуманитарным последствиям.

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