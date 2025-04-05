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Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу на фоне угроз США

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Фото: Evgenia Novozhenina/Pool Photo via AP
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Иран стремится к равноправному диалогу с другими странами и не приемлет сопряженных с угрозами попыток переговоров со стороны США. Об этом 5 апреля завил президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время встречи с чиновниками, парламентариями и гражданами страны.

«Если вы хотите переговоров, то в чем смысл угроз? Соединенные Штаты не только расшатывают Иран, но и проявляют неуважение к международному сообществу, и такое поведение напрямую противоречит призывам к диалогу», — приводит его слова пресс-служба.

Президент призвал иранский народ к единству, чтобы заставить противников Ирана задуматься о последствиях их выпадов в адрес страны. Иранцам необходимо отдать приоритет службе своей республике, подчеркнул Пезешкиан.

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Ранее, 2 апреля, сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Американский лидер уже предупредил Тегеран, что отказ от заключения соглашения приведет к бомбардировкам исламской республики.

В тот же день стало известно, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточняется, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы нанесения ударов по ядерной энергетической инфраструктуре Ирана недопустимы, так как они могут привести к необратимым радиологическим и гуманитарным последствиям.

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