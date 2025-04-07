Россия запустит на орбиту спутник «Бион-М2» для исследования влияния космоса

Этим летом Россия запустит на орбиту спутник для исследования влияния космоса на живые организмы. На борту «Бион-М2» разместят различных насекомых, животных, семена и растения. Аппарат будет летать по будущей траектории российской орбитальной станции. На высоте 400 км уровень радиация на треть выше, чем на орбите Международной космической станции, сообщает телеканал «Известия».

В экспериментах используют мышей, мух-дрозофил и микроорганизмы. Ученые изучат радиацию, галактические частицы, электростатическое напряжение и гипомагнитную среду, опасные для космонавтов и живых организмов. Запуск запланирован с площадки космодрома Байконур в июле этого года. За 30 дней специалисты проведут более 20 научных экспериментов. «Бион-М2» поможет подготовиться к длительным пилотируемым экспедициям, например на Марс. Цель — создать стабильные биологические системы для колонизации других планет.

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