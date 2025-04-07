Трамп обозначил условие заключения сделки с Китаем

Сделка США с Китаем возможна, если будет устранен дефицит торгового баланса в экономических отношениях стран со стороны Соединенных Штатов. Об этом в воскресенье, 6 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по пути из штата Флорида в Вашингтон.

После этого он еще раз заявил, что Китай «несет большой урон» от тарифов.

Президент США 4 апреля прокомментировал ответные пошлины со стороны Китайской Народной Республики (КНР), заявив, что Пекин «запаниковал» и «поступил неправильно». Китай ввел пошлины в 34% против США в этот же день.

Американский лидер 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.