Психолог указала негативную сторону тренда «бежевых мам» на ребенка

В последнее время в социальных сетях набирает популярность движение «бежевых мам» — женщин, которые окружают своего ребенка исключительно светло-бежевыми тонами и выступают против более ярких цветов в одежде, интерьере и игрушках. О негативном влиянии таких мам на детей 6 апреля рассказала медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Вандаева в беседе с «Газетой.Ru».

«Привить чувство вкуса таким образом сложно, ведь это достаточно тонкая характеристика. Она включает в себя не только привычку к определенному стилю и красивой обстановке, но и способность анализировать визуальную информацию, воспринимать красоту в разных формах, способность подмечать необычные сочетания фактур и цветов, черпать вдохновение в разнообразности окружающего мира», — указала она.

По словам эксперта, после рождения младенец может видеть только основные цвета, но уже после второго месяца развивает возможность видеть их оттенки. Яркие цвета помогают ребенку лучше различать предметы и стимулируют мозговую активность. Зачастую дети могут по-разному реагировать на игрушки разных цветов.

Окружение ребенка только одним оттенком создает дефицит цветовых стимулов, что негативно скажется на способности воспринимать информацию, а также будет препятствовать развитию ассоциативного мышления и памяти. Такие дети также могут демонстрировать меньшую эмоциональную отзывчивость.

«По данным исследователей в области психологии цвета, цвет является мощным инструментом влияния на эмоциональное состояние ребенка и его познавательное развитие. Например, красный цвет повышает психическую и физическую активность, но при переизбытке может вызывать вспышки агрессии. Синий уменьшает тревожность и возбуждение. Желтый оказывает тонизирующее воздействие на нервную систему, стимулирует аппетит», — объяснила психолог.

Она также подчеркнула благотворное влияние на концентрацию внимания всех оттенков зеленого цвета. Коричневый, в свою очередь, дает ребенку ощущение уюта и тепла. А серый и бежевый — чувство порядка.

«Важно отметить, что ограниченность внешней среды, бедность визуального опыта ребенка может затруднять его социализацию в коллективе сверстников. Одежда, аксессуары, оформление игрушек — всё это несет культурные коды, которые помогают малышу понимать окружающий мир» — сказала Вандаева.

3 апреля косметолог Наталья Ткаченко дала советы по защите детской кожи от солнца. По ее словам, для каждой возрастной категории детей есть особенности применения солнцезащитной косметики. Так, до трех месяцев нельзя наносить на кожу малыша никакие средства, а после нужно средства с индексом защиты от ультрафиолета (SPF), но только в соответствии с возрастной маркировкой.