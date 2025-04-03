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Косметолог дала советы по защите детской кожи от солнца

Эксперт Ткаченко: дети не должны пользоваться солнцезащитными кремами для взрослых
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Фото: Global Look Press/Tim Hall
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Вред от воздействия ультрафиолета, который создает риск получения солнечных ожогов и развития опасных заболеваний, давно доказан. О том, как обезопасить ребенка от воздействия солнечных лучшей и подобрать подходящий солнцезащитный крем, 3 апреля рассказала «Известиям» химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

«Чтобы защитить нежную кожу ребенка от ожогов, лучше надевайте ему головной убор и одежду с факторами защиты от солнца. На открытые места его кожи нанесите специальный крем с защитой от ультрафиолета. Части тела, которые наиболее уязвимы от его вредного воздействия, — плечи, нос, лоб, шея и уши», — подчеркнула она.

По ее словам, для каждой возрастной категории детей есть особенности применения солнцезащитной косметики. Так, до трех месяцев нельзя наносить на кожу малыша никакие средства, а после нужно средства с индексом защиты от ультрафиолета (SPF), но только в соответствии с возрастной маркировкой.

Она подчеркнула, что детям нельзя пользоваться солнцезащитными кремами для взрослых, а средство для ребенка обязательно должно быть водостойким.

Ткаченко уточнила, что при выборе средств с SPF важно учитывать тип внешности ребенка. Для светловолосых малышей с голубыми глазами нужно средство с максимальной степенью защиты SPF 50. То же самое касается детей с рыжими волосами, белой кожей и веснушками.

Для русых детей с серыми глазами допускается использование кремов с SPF от 30, но только после нескольких дней пребывания на солнце. Для детей с более темными волосами и смуглой кожей можно использовать крем с показателем SPF 20.

«Выбирая солнцезащитное средство для вашего ребенка, также необходимо обращать внимание на индекс PPD (Persistent Pigment Darkening). Это отражает уровень защиты от UVA — лучей, вызывающих фотостарение кожи, появление пигментных пятен и опасных новообразований. Самым высоким является PPD 42 — он устанавливает защитный барьер для кожи от 42% ультрафиолетовых лучей», — добавила эксперт.

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Ранее врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова рассказала «Известиям», как защитить волосы от повреждения ультрафиолетом. Из-за воздействия солнца пряди могут стать тусклыми, ломкими и пересушенными.

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