Атомоход «Якутия» отправился в порт Мурманска
Атомный ледокол «Якутия» отправился с Балтийского завода в Мурманск, заявили в Объединенной судостроительной корпорации. Судно пройдет по Балтийскому и Баренцеву морям и Атлантическому океану, передает телеканал «Известия».
Ледокол пришвартуется в порту в Кольском заливе. «Якутия» стала четвертым судном Балтийского завода по заказу «Атомфлота». Ранее на предприятии построили ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Судно «Якутия» начали строить на Балтийском заводе 26 мая 2020 года. В декабре 2024-го атомный ледокол завершил заводские ходовые испытания. Судно построили для круглогодичной навигации в водах Арктики.
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