На ярмарке «Арт Россия» прошли лекции о технологическом искусстве

В московском Гостином Дворе 6 апреля проходит заключительный день ярмарки современного искусства «Арт Россия». В рамках программы выставки эксперты рассказали посетителям о роли технологий в художественных практиках современности. Кадры есть в распоряжении «Известий».

В частности, с лекцией о технологическом искусстве выступила руководитель одноименной программы Московского института стали и сплавов (МИСИС) Екатерина Беляева. Она затронула вопросы применения нейросетей и роботов в художественной деятельности.

Далее о творческих возможностях искусственного интеллекта (ИИ) рассказал технический директор лаборатории искусственного интеллекта школы дизайна Высшей школы экономики. В своей лекции специалист рассуждал о потенциале нейросетей в качестве помощников, соавторов и даже конкурентов человека в художественной сфере.

Помимо этого, на форуме в рамках выставки обсуждалась и тема коллекционирования предметов искусства. Так, создательница авторской программы по развитию международной карьеры художника, арт-консультант Валентина Робино рассказала гостям о тех аспектах, на которые следует обращать внимание при покупке художественных ценностей.

В рамках выставки «Арт Россия» свои полотна представили более 200 галерей и художников со всего мира. На ярмарке были выставлены как молодые таланты, так и признанные мастера, в том числе Владимир Волк. Его работы представила дочь — официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Специальной темой этого года выступила «Культурная дипломатия». На выставке создали павильоны художников стран Латинской Америки, Ближнего Востока, впервые была представлена персидская секция.