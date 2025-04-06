На Украине полиция ввела пропускной режим для монахов в Киево-Печерской лавре
Украинские полицейские установили пропускной режим в Киево-Печерской лавре. Таким образом, монахи могут попасть внутрь и выйти обратно только по спискам, которые составит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 6 апреля сообщил установщик обители архимандрит Поликарп (Линенко).
«Жить можно, и служить можно, и с территории выходить, на территорию возвращаться можно. Даже СБУ составила персональные списки. То есть я подхожу, пропуск показываю полиции, которая сидит возле входа, проверяют и по этому списку торжественно меня пропускают», — рассказал священнослужитель порталу «Союз православных журналистов» (СПЖ).
Он отметил, что на фоне происходящих событий лавру покинули только 10–15 священников. Однако основная часть братии осталась на месте.
«Жизнь в монастыре продолжается. Богослужения совершаются ежедневно. Несмотря на все трудности, мы стараемся сохранять традиции», — добавил архимандрит.
4 апреля заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Роман Лукин заявил, что действия властей Украины в Киево-Печерской лавре подрывают авторитет церкви. Он отметил, что для этого комиссия минкульта Украины вскрывает раки во время инспекции мощей святых в заповеднике, чтобы проверить их и заявить, что мощи подложены, что у церкви нет ничего святого и что церковь обманывает.
Тогда же в Украинской православной церкви (УПЦ) рассказали, что комиссия минкульта Украины не просто инспектирует мощи святых Киево-Печерской лавры, а ведет их этническую ревизию.
Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из работников лавры заметили на территории с пилой-болгаркой в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.