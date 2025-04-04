УПЦ сообщила о ревизии комиссией минкульта Украины национальности мощей в лавре

Комиссия минкульта Украины не просто инспектирует мощи святых Киево-Печерской лавры, а ведет их этническую ревизию. Об этом в пятницу, 4 апреля, рассказали «Известиям» в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Они не понимают, что они уничтожают самих себя как людей и уничтожают свое государство. Теперь можно с абсолютной точностью сказать, что государство Украина больше существовать не будет», — заявил политолог и кандидат исторических наук Вадим Мингалев.

Комиссия берет пробы материалов мощей в пещерах. В УПЦ считают, что святых проверяют на этничность. При этом, как объяснил директор по науке медико-генетического центра Александр Ракитько, генетически русские, украинцы и белорусы — потомки одних и тех же родов, так что различия будут минимальны.

«Берутся пробы. Для чего, собственно, у мощей брать пробы на подобный генетический анализ, не совсем понятно. Вот, ну, в любом случае это и какой-то определенный шантаж, мне кажется, со стороны властей Украины. Шантаж и Русской православной церкви, и всего православного мира», — сказал доктор церковной истории, профессор ПСТГУ Владислав Петрушенко.

Телеканал РЕН ТВ 5 апреля в 18:00 выпустит посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой болгаркой в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.