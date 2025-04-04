Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о смерти мужчины при попытке мобилизации в Одесской области
Политика
В МИД РФ связали атаки ВСУ на мирное население с нежеланием урегулирования конфликта
Происшествия
Пожарная часть дважды подверглась атаке с украинского БПЛА в Горловке
Мир
МИД ФРГ призвал не приглашать представителей РФ на мероприятия в честь Победы
Мир
Фицо призвал поддерживать все рассказывающие правду о ВОВ мероприятия
Мир
Посол РФ назвал берущим за душу выступление Фицо на мемориале жертвам войны Славин
Мир
Эксперт назвал действия властей Киева в лавре подрывом авторитета церкви
Мир
В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов штрафовать соцсеть X на $1 млрд
Общество
По факту схода с рельсов ремонтного поезда в Новой Москве возбудили дело
Происшествия
Пять мирных жителей ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
Мир
Почти половина стран СПЧ ООН не поддержали мандат комиссии по Украине
Мир
Финляндия проведет военные учения на границе с Россией
Общество
Трех мошенников осудили в Петербурге за торговлю несуществующей техникой
Мир
Оверчук заявил об окончании эпохи глобализации в мире
Политика
Военный аналитик назвал блефом запрос Европы на размещение гиперзвукового оружия
Мир
Трамп назвал ответные пошлины против США со стороны Китая паникой
Мир
Прокуроры предъявили рэперу Пи Дидди еще два обвинения
Сюжет:

Эксперт назвал действия властей Киева в лавре подрывом авторитета церкви

0
EN
Фото: TASS/SOPA Images/Sergei Chuzavkov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Комиссия минкульта Украины вскрывает раки во время инспекции мощей святых Киево-Печерской лавры. Об этом 4 апреля рассказали эксперты и священнослужитель.

«Они пытаются подорвать священный авторитет, сакральный авторитет церкви. А как его подорвать? Проверить мощи, заявить о том, что там мощи подложены, что у церкви нет ничего святого, что церковь обманывает», — считает заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Роман Лукин.

Судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко отметил, что сейчас на Украине распространены «официальные неоязыческие организации», которые допускаются к действиям на фронте и заявляют о своем неприятии традиционных ценностей.

Священник Максим Серпицкий заявил «Известиям», что «западное общество пропитано бесовскими влияниями», поэтому устраивает гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине.

Мертвые души: Киев продолжает репрессии против канонического православия
Европейские столицы хранят молчание

Ранее в этот день в УПЦ рассказали, что комиссия минкульта Украины не просто инспектирует мощи святых Киево-Печерской лавры, а ведет их этническую ревизию.

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из работников лавры заметили на территории с пилой болгаркой в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

Телеканал РЕН ТВ 5 апреля в 18:00 выпустит посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025