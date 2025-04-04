Эксперт назвал действия властей Киева в лавре подрывом авторитета церкви

Комиссия минкульта Украины вскрывает раки во время инспекции мощей святых Киево-Печерской лавры. Об этом 4 апреля рассказали эксперты и священнослужитель.

«Они пытаются подорвать священный авторитет, сакральный авторитет церкви. А как его подорвать? Проверить мощи, заявить о том, что там мощи подложены, что у церкви нет ничего святого, что церковь обманывает», — считает заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Роман Лукин.

Судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко отметил, что сейчас на Украине распространены «официальные неоязыческие организации», которые допускаются к действиям на фронте и заявляют о своем неприятии традиционных ценностей.

Священник Максим Серпицкий заявил «Известиям», что «западное общество пропитано бесовскими влияниями», поэтому устраивает гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине.

Ранее в этот день в УПЦ рассказали, что комиссия минкульта Украины не просто инспектирует мощи святых Киево-Печерской лавры, а ведет их этническую ревизию.

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из работников лавры заметили на территории с пилой болгаркой в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

Телеканал РЕН ТВ 5 апреля в 18:00 выпустит посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».