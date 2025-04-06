Эксперт рассказал о способах выбрать эффективные БАДы

Современный рынок биологически активных добавок (БАД) стремительно расширяется, предлагая потребителям широкий ассортимент продукции с обещаниями улучшить здоровье. О том, как выбрать действительно эффективные добавки и избежать бесполезных, в воскресенье, 6 апреля, рассказал биолог, нутрициолог, эксперт в области пептидной биорегуляции, замдиректора Союза «Здоровье здоровых», основатель школы системной медицины V academy, соавтор курса «ТНЕ ПЕПТИДЫ» Артем Яшин в беседе с «Газета.Ru».

БАДы представляют собой композиции натуральных или синтезированных биологически активных веществ, предназначенные для обогащения рациона, уточнил эксперт. Среди них выделяют два основных типа: нутрицевтики, направленные на восполнение дефицита питательных веществ (белков, витаминов, минералов), и парафармацевтики, содержащие биологически активные компоненты (пептиды, флавоноиды, органические кислоты).

Биолог обратил внимание, что БАДы не являются лекарственными средствами и не проходят столь же строгие клинические испытания. Их действие направлено на поддержание здоровья, а не на лечение заболеваний, пояснил он.

При выборе эффективных добавок следует обращать внимание на несколько ключевых аспектов.

Во-первых, по словам нутрициолога, следует искать научные доказательства эффективности — предпочтение стоит отдавать продуктам, прошедшим клинические испытания и имеющим публикации в рецензируемых журналах.

Во-вторых, эксперт призвал тщательно изучать состав: указание конкретных дозировок активных веществ и отсутствие избыточного количества наполнителей (кроме парафармацевтиков) — важные показатели качества.

Особую осторожность следует проявлять к добавкам, обещающим «чудодейственный» эффект, отметил Яшин.

Также биолог рассказал о важности того, что все БАДы должны быть зарегистрированы в соответствующих государственных органах и иметь свидетельство о государственной регистрации (СГР). Отсутствие СГР — повод для сомнений, заявил специалист.

Кроме того, эксперт призвал проверять отзывы на продукт и репутацию производителя.

«БАД — это полезные инструменты для поддержания здоровья, но их эффективность зависит от научного обоснования и качества продукта. Выбирайте добавки с проверенной научной основой, читайте состав и следите за честностью производителей», — заключил Яшин.

27 марта врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала «Известиям» о симптомах, при которых следует незамедлительно обратиться к эндокринологу. Так, специалист посоветовала обратить внимание на такие признаки, как выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей. По ее словам, нередко за этим скрываются именно нарушения в работе щитовидной железы, требующие комплексного обследования и грамотной терапии. И пытаться решить проблему посредством приема различных БАДов, как это нередко делают пациенты, ни в коем случае нельзя.