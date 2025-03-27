Эндокринолог назвала признаки проблем со щитовидной железой

Щитовидная железа регулирует множество важных процессов в организме, поэтому проблемы с нею могут проявляться разными симптомами, некоторые из которых не столь специфичны. Врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова рассказала «Известиям» 27 марта о симптомах, при которых следует незамедлительно обратиться к эндокринологу.

Так, специалист посоветовала обратить внимание на такие признаки, как выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей. По ее словам, нередко за этим скрываются именно нарушения в работе щитовидной железы, требующие комплексного обследования и грамотной терапии. И пытаться решить проблему посредством приема различных БАДов, как это нередко делают пациенты, ни в коем случае нельзя.

«Например, если выявлена анемия, не стоит сразу начинать прием железосодержащих препаратов. Важно пройти комплексное обследование, ведь анемия может быть связана не только с нехваткой железа, но и с нарушением работы щитовидной железы, в частности с уровнем гормонов ТТГ и Т4. Соответственно, в этом случае требуется совсем другое лечение», — объяснила эндокринолог.

Также врач обратила внимание, что такой симптом, как появление отеков, многие ошибочно связывают исключительно с заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы. Однако нередко причиной такого состояния являются проблемы со щитовидной железой. Поэтому, если нефролог или кардиолог не выявил патологий, стоит обратиться к эндокринологу.

«Стоит отметить, что щитовидная железа влияет на многие процессы в организме, особенно у женщин. Например, о проблемах с нею могут сигнализировать заметные изменения в менструальном цикле, особенно в части его продолжительности. А такое эндокринологическое заболевание, как гипотиреоз, нередко становится причиной сложностей с зачатием и вынашиванием ребенка. Поэтому, если беременность не наступает или возникают трудности с ее сохранением, стоит пройти обследование у эндокринолога», — подытожила Бинатова.

Ранее, 16 марта, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Известиям», что эндокринные заболевания чаще всего развиваются при нехватке или переизбытке того или иного гормона. Сбой может произойти в любом возрасте. Порой на ранних стадиях симптомы гормонального дисбаланса люди списывают на усталость и недосып.