Гвардии ефрейтор Панов в составе экипажа танка уничтожил пять огневых точек ВСУ
Сержант Вячеслав Перевозчиков оборудовал минно-взрывные заграждения на одном из вероятных направлений наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России в воскресенье, 6 апреля, сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Группа по минированию прибыла к заданной точке, успешно установила минно-взрывные заграждения и уже направлялась назад в часть, когда саперы попали под минометный обстрел противника. Один из российских солдат получил осколочные ранения руки и ноги. Перевозчиков незамедлительно оказал пострадавшему первую помощь и организовал его эвакуацию в полевой госпиталь. Через несколько дней минно-взрывные заграждения, установленные группой Перевозчикова, помогли пресечь попытку ВСУ штурмовать российские позиции.
Также в Минобороны РФ отметили грамотные и четкие действия гвардии ефрейтора Алексея Панова, который в составе танкового экипажа выполнял боевые задачи по поддержке российских штурмовых групп.
В ходе боя за освобождение одного из населенных пунктов экипаж танка, в составе которого служил Панов, уничтожил пять огневых точек ВСУ, которые вели огонь по российским подразделениям, не давая подойти к поселку. В результате населенный пункт был успешно освобожден.
Ранее, 5 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что гвардии рядовой Александр Петрухин в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по штурму опорных пунктов ВСУ. После боестолкновения он обнаружил в лесополосе неподалеку гаубицу противника и личный состав ВСУ, а после незамедлительно передал координаты российским артиллеристам.