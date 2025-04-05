Гвардии рядовой Петрухин корректировал огонь артиллерии по огневой позиции ВСУ

Гвардии рядовой Александр Петрухин в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по штурму опорных пунктов и выявлению закрытых огневых позиций артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России в субботу, 5 апреля, сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

После завершения боя Петрухин принял решение расставить на возвышении посты скрытого наблюдения. Он сам заметил в лесополосе неподалеку гаубицу противника и личный состав ВСУ. Петрухин сообщил координаты российским артиллеристам. Орудие было ликвидировано вместе с расчетом противника.

Между тем еще один вражеский артиллерийский расчет открыл огонь по позиции группы Петрухина. Гвардии рядовой отдал команду российским военнослужащим уйти в укрытие, а сам остался на позиции, чтобы корректировать огонь артиллерии ВС РФ. В результате огневая точка ВСУ была уничтожена.

Также в Минобороны РФ отметили грамотные и профессиональные действия ефрейтора Сергея Веселова, который выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям.

ВСУ силами артиллерии и минометных расчетов атаковали колонну российской техники, в составе которой следовал Веселов с грузом боеприпасов. Быстро сориентировавшись, ефрейтор начал маневрировать, уводя транспортное средство от удара. Успешно добравшись до безопасного участка дороги и доставив груз к точке назначения, Веселов обнаружил приближающийся к нему вражеский беспилотник. Прицельным огнем из личного оружия дрон ВСУ был уничтожен.

Ранее, 4 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что гвардии младший лейтенант Руслан Байгушкин командовал штурмовыми группами мотострелкового взвода и получил задачу выбить ВСУ с укрепленной позиции. В результате минометного обстрела ВСУ трое российских военнослужащих были ранены, и Байгушкин лично организовал их эвакуацию.