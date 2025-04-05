В ЦАО Москвы в пожаре в жилом доме погиб человек
В пожаре в жилом доме на улице Лесная в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы погиб человек. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил «Известиям» источник.
«В связи с возгоранием в жилом доме по адресу улица Лесная, дом 35 движение по 2-Лесному переулку в сторону улицы Бутырский Вал временно перекрыто», — cообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.
Там добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы города.
Возгорание кровли пятиэтажного здания на площади 900 кв. м произошло ранее в этот день в Кемеровской области. Самостоятельно эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок. Сотрудниками МЧС РФ спасены 17 человек, четыре из них — несовершеннолетние. Жильцам горящего дома обеспечили пункт временного размещения.