В Кемеровской области загорелась кровля пятиэтажки на площади 900 кв. м
В Междуреченске Кемеровской области (Кузбасс) произошло возгорание кровли пятиэтажного здания на площади 900 кв. м. Об этом «Известиям» в пятницу, 4 апреля, сообщили в МЧС России.
«В настоящее время пожар локализован», — передает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что самостоятельно эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок. Сотрудниками МЧС РФ спасены 17 человек, четыре из них — несовершеннолетние.
Как указано, для обогрева эвакуированных организовали три автобуса.
Жильцам горящего дома обеспечили пункт временного размещения.
Накануне, 3 апреля, сообщалось, что на промышленном предприятии в городе Березники Пермского края произошел крупный пожар, причиной которого стало возгорание трансформатора. В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли здания. По предварительным данным, пострадавших нет.