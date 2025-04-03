В Пермском крае произошло крупное возгорание на промпредприятии

На промышленном предприятии в городе Березники Пермского края произошел крупный пожар, причиной которого стало возгорание трансформатора. Об этом 3 апреля сообщает МЧС по региону.

В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание трансформатора на промышленном предприятии», — сообщили в ведомстве.

В ликвидации огня на предприятии, расположенном по улице Содовая, участвует более 40 человек и 16 единиц техники.

В этот же день произошел пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе на площади 1,5 тыс. кв. м в Карелии. Позже его ликвидировали и провели проливку конструкций. В результате происшествия пострадали три человека. Двое из них госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания.