Продажи отечественных мониторов для ПК выросли в 1,5 раза

Продажи российских мониторов для ПК выросли в 1,5 раза. В 2024 году реализация достигла почти 1 млн устройств, сообщает телеканал «Известия». Средняя цена сегмента увеличилась на 32% — до 17,5 тыс. рублей. Производство поддерживают корпоративные и госзаказчики. Преимущество отечественной техники, доступность сервисной поддержки, прозрачные условия гарантии, доступная стоимость. Устройствами пользуются геймеры, госслужащие и обычные пользователи.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.