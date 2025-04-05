Немов поддержал отказавшихся от международных турниров гимнастов из РФ

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов 5 апреля заявил в беседе с «Известиями», что полностью поддерживает отказ российских гимнастов от участия в международных турнирах под нейтральным флагом.

«Я поддерживаю наших спортсменов, потому что, видимо, по тем условиям, [по] которым предложили нашим спортсменам выступать, они (условия. — Ред.) не подходят нам. И здесь я принимаю полностью сторону наших ребят», — сказал гимнаст.

По мнению Немова, возвращение российских спортсменов на международные турниры должно происходить только на полноправных условиях. Он добавил, что считает предъявляемые к россиянам требования нечестными.

5 апреля Федерация гимнастики России сообщила, что получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от выступления на международных турнирах. Причиной решения назвали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским представителям гимнастики. Президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров отметил, что относится к решению с уважением и понимает, чем оно продиктовано.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в беседе с «Известиями» указала на несправедливое отношение FIG к российским спортсменам, подававшим заявки на выступления в нейтральном статусе. Она отметила, что члены сборных команд по художественной и спортивной гимнастике выступили как одна семья, отказавшись от выступления на международных турнирах.