Нейтральная подача: как идет процесс допуска россиян к международным стартам

Весна 2025 года в российском спорте проходит под знаком ожидания решений по нейтральным статусам в нескольких медалеемких олимпийских видах — спортивной гимнастике, конькобежном спорте и фигурном катании, а также в гимнастике художественной, где на олимпиадах разыгрываются всего два комплекта наград, но которая является для России во многом знаковой дисциплиной. Уже получены первые отказы в спортивной гимнастике, они пока затронули четырех человек, два из которых — персонал спортсмена, а еще два — гимнасты Виктория Листунова и Алексей Усачев. Подробнее о ситуации с допуском российских спортсменов к международным стартам — в материале «Известий».

Регламент и проверки

Новостей о каких-либо решениях по конькам, фигурному катанию и художественной гимнастике на утро среды 19 марта не было. Информация о поданных списках официально не публиковалась, этому есть объяснение: спортсменов хотят уберечь от давления и, возможно, травли в социальных сетях, что имело место с Викторией Листуновой. Нужно признать, слова старшего тренера сборной России Валентины Родионенко о том, что Листунову и Ангелину Мельникову заявили на нейтральный статус, были ошибкой, которую поняли и в дальнейшем не повторяли — о Даниеле Маринове в принципе дали дезинформацию, объявив, что его анкету «пока» на статус не отправляли, хотя, конечно, это было не так: допуск Маринов в итоге получил.

Корни сита, через которое проходят все, кто отправил заявки на получение нейтрального статуса, лежат в рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года:

— атлеты РФ и РБ должны выступать только как «нейтралы»;

— командные виды спорта и дисциплины не допускаются;

— активно поддерживающие конфликт спортсмены и персонал команд не допускаются;

— спортсмены, выступающие за ЦСКА и другие силовые ведомства, не допускаются;

— все допущенные спортсмены должны соблюдать антидопинговые правила в полном объеме.

Всё это было отдано на откуп международным федерациям, которым предлагалось реализовать уже свои собственные программы допуска. Или не реализовывать вообще, тут уж как угодно. А дальше началась интерпретация рекомендаций по принципу «кто во что горазд». Пловцам запретили общаться с медиа, но в конечном итоге допустили на эстафеты. В художественной гимнастике не допустили групповые упражнения и даже хотели обязать выступать всех в одинаковых голубых купальниках, но с журналистами общаться не запрещали. Идея с купальниками была настолько бредовой, что от нее в итоге отказались. В теннисе сразу допустили на Олимпиаду пары и вообще отнеслись к вопросу наиболее лояльно, как и в ски-альпинизме.

Ну а в зимних видах нейтральный статус изначально в принципе решили не выдавать, и первыми после ски-альпинистов, кто получил возможность отправить заявки, стали фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты. С прессой им общаться также будет запрещено. Лыжи, биатлон, бобслей и санный спорт пока что нейтральных статусов получить не могут, а времени до Олимпиады в Италии осталось уже меньше года.

Всех, кто подается на нейтральный статус, проверяют. И вот тут кроется, пожалуй, наиболее неочевидный для многих момент. Дело в том, что наибольший объем информации по спортсменам имеют не журналисты или какие-то активисты в соцсетях, а беттинговые компании. Точнее, они покупают ее у организаций, специализирующихся на сборе данных — всех, которые доступны публично, это позволяет наиболее точно рассчитать коэффициенты ставок. Выложил спортсмен в соцсети фото из больницы на пару часов, затем удалил — это будет отслежено и учтено.

Добавим к этому неофициальные данные, слитые базы, использующиеся сервисами по «пробиву», и получаем почти неограниченные возможности по изучению активности человека — что выкладывал, что лайкал, с кем дружит, где работает, были ли долги по налогам, на какой машине ездит, фото этой машины, менял ли название аккаунта в личных соцсетях хотя бы на один день, в каких геолокациях был замечен и так далее.

В принципе, с таким набором данных компромат можно собрать на любого, было бы желание. У различных федераций это желание индивидуально: где-то любая связь с армейскими структурами является блокирующим фактором, а где-то — только в случае наличия у спортсмена воинского звания.

Отказы

Сама история отказов в нейтральном статусе, пожалуй, начинается не в гимнастике, а в велоспорте. Международный союз велосипедистов запустил процесс еще в 2023 году и сразу же начал вести два списка — «белый» и «черный». Второй в данный момент содержит 13 фамилий, значительная часть которых оказалась там из-за участия в гонке «Тур Фасо» под российским флагом, что запрещено правилами. Этот пример не переносится на другие виды спорта, но вот оставшиеся — вполне. Трехкратный призер чемпионатов мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов включен в список за свою активность в социальных сетях, серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет Мария Новолодская — за связи с ЦСКА, причиной отказа двукратному призеру олимпиад Анастасии Войновой стала Росгвардия, за которую та выступала.

На данный момент не известно ни одного случая, когда на отказ в получении нейтрального статуса подавалась апелляция в Международный спортивный арбитраж (CAS). Этот шаг напрашивался в отношении решений по Листуновой и Усачеву, однако срок вышел в ночь с 17 на 18 марта, новостей про апелляцию не было. Теперь о причинах.

Как нарушение критериев нейтральности большинством федераций трактуется участие спортсменов и ряда спортивных медиафигур в митинге 18 марта 2022 года в Лужниках. Случаи борцов Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова и Заура Угуева, которые на митинге были, но нейтральный статус в итоге получили, стоит рассматривать отдельно — Международная федерация борьбы всегда была достаточно лояльна к России. С подавляющим большинством других видов этот сценарий не пройдет.

Шансы оспорить отказ в нейтральном статусе тем, кто присутствовал в тот день на мероприятии, были только у двух несовершеннолетних на тот момент гимнасток — Владиславы Уразовой и Виктории Листуновой. Но первая завершила карьеру после травмы коленей, а по второй срок апелляции уже вышел. Все остальные участники митинга на нейтральные статусы могут не рассчитывать, как и медиафигуры — на получение аккредитаций на международные старты. Решением для них является только полное возвращение России, с флагом, гербом и гимном.

Что касается активности в соцсетях, то здесь нет единой причины и рецепта, каждый из известных случаев уникален — это какой-то лайк, эмодзи и так далее. Нужно изучать каждый такой момент отдельно, чтобы понять логику, приведшую к отказу.

Перестраховки

Помимо отказов, есть еще и случаи, когда спортсменов изначально не включали в список по каким-то своим соображениям, видимо, сочтя, что на нейтральный статус им рассчитывать не стоит. К ним можно отнести случаи конькобежцев Павла Кулижникова и Михаила Казелина, которые не были включены в список из-за своих допинговых дисквалификаций в прошлом. К сожалению, в данном случае мы имеем дело с традиционным для российских спортивных чиновников желанием избежать конфликта с международными структурами. Ни в рекомендациях МОК, ни в критериях ISU нет ни слова о том, что спортсменам, которые когда-то отбывали дисквалификацию, запрещено получать статус «нейтрала». Рекомендации МОК говорят о том, что спортсмены должны соответствовать антидопинговым требованиям, не более. Никакие требования Кодекса WADA, равно как и созданные на их базе правила ISU не запрещают Кулижникову и Казелину участия в соревнованиях, иначе они бы и текущий сезон в России не бегали, так как нарушили бы Общероссийские антидопинговые правила.

Несколько по другой причине не подали на нейтральный статус гимнаста Ивана Куляка, который стал известен после демонстрации буквы Z на своей форме весной 2022 года. Куляк после этого отбыл дисквалификацию от Международной федерации и уже вернулся к стартам. Однако почему-то было решено, что та история может сыграть еще раз, и Иван получит отказ. Забыли о базовом принципе права, применяемом, кстати, и в России — non bis in idem — человек не может быть наказан дважды за одно и то же нарушение. Куляк свое уже отбыл, второй раз наказывать его будет со стороны FIG незаконно. Впрочем, в данный момент Иван не в той форме, чтобы навязать борьбу на этапах Кубка мира, стоит это признать.

Очевидно, что число отказов будет расти по мере обработок заявок. Реакция на отказы уже понятна по делу Листуновой — громкие заявления в СМИ и полное бездействие в правовом поле, что уж говорить про менее известных спортсменов.