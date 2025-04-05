Сергаева указала на предвзятое отношение FIG к российским гимнастам

Специальная комиссия Международной федерации гимнастики (FIG), отклоняя заявки российских спортсменов на нейтральный статус, принимала несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к спортсменам страны. Об этом 5 апреля «Известиям» заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

При этом она отметила, что члены сборных команд по художественной и спортивной гимнастике выступили как одна семья, отказавшись от выступления на международных турнирах.

«Сегодня члены сборных команд по художественной и спортивной гимнастике выступили как одна семья. Надеемся на пересмотр специальных правил FIG и на возвращение наших спортсменов на международную арену», — заявила она.

5 апреля Федерация гимнастики России сообщила, что получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от выступления на международных турнирах. Причиной решения назвали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским представителям гимнастики. Президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров отметил, что относится к решению с уважением и понимает, чем оно продиктовано.

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ 10 марта заявил о намерении вернуть российских спортсменов на международную арену. Он подчеркнул, что приложит все усилия для восстановления участия россиян в крупных спортивных событиях.