Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях

Получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от выступления на международных турнирах. Об этом 5 апреля сообщила Федерация гимнастики России.

«Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG)», — говорится в заявлении.

Причиной решения назвали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским представителям гимнастики. Президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров отметил, что относится к решению с уважением и понимает, чем оно продиктовано.

Он напомнил, что 10 марта кандидат в президента Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ выразил желание использовать все силы, чтобы задуматься о роли спорта в мире, а также поддержал участие спортсменов из РФ на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«К сожалению, полученные нами 28.03.2025 решения специального комитета FIG демонстрируют, что слова господина Ватанабэ в нем не услышали», — добавил Белозеров.

Он подчеркнул, что Федерация, а также Олимпийский комитет РФ и Министерство спорта продолжат оказывать поддержку российским спортсменам и защищать их интересы, а также добиваться пересмотра правил.

Также 10 марта Ватанабэ заявил о намерении вернуть российских спортсменов на международную арену. Он подчеркнул, что приложит все усилия для восстановления участия россиян в крупных спортивных событиях.